CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El ingeniero Aníbal Godoy, Ministro de Obras Públicas de la provincia, le dijo a Radiofmtotal que “el 2016 fue un año muy particular para la provincia de Corrientes que ha tenido un vuelco muy importante en cuanto a materia de obras e infraestructura, nosotros no estábamos alineados al gobierno anterior y siempre teníamos y nos han despojado de muchas obras que nos correspondían y las han destinado a otras provincias, no estábamos en el mejor momento para obras importantes como las que se han iniciado ahora, hoy es un punto de inflexión porque hubo un cambio, Corrientes es una provincia que ha retomado la senda del avance, estamos haciendo el proyecto para licitar posiblemente en el mes de febrero, el primer tramo de la ruta 126, entre SAUCE, CURUZU, BONPLAND, CAÑADITAS, LIBERTADOR, ESQUINA, en general, Corrientes ha avanzado en infraestructura, en energía, se está trabajando en el proyecto del puente Itá Ibaté, con la estación transformadora, Corrientes – Goya, para mejorar el servicio para Esquina, y toda la costa del Paraná, no hay que olvidarse que estamos terminando el último tramo entre Paso de la Patria e Itá Ibaté, también se ha hecho la línea de alta tensión entre Iberá y Paso de Los Libres, estamos iniciando la ruta 40 a los Esteros del Iberá que será licitado en febrero”.