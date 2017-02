20 años del atroz asesinato del reportero José Luis Cabezas CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Gladys Cabeza estuvo en contacto exclusivo con Radiofmtotal y en la entrevista fue consultada por el asesinado de su hermano José Luís quien aseguró que siempre están apoyados por buena gente. “Más allá de que Cabezas no va a estar con nosotros y más allá de que los asesinos no van a volver a la cárcel, éste dolor lo queremos transformar en lucha y esa lucha es para tener un mejor país. Es muy triste lo que pasó y muy triste lo que hacen los jueces porque es un mensaje para los jóvenes y para los adolescentes que es muy barato matar, porque están muy poco en cárcel y después obtienen todos los beneficios, y eso es lo que nosotros no queremos”, advirtió.