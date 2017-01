CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | En los estudios de Radiofmtotal estuvo la titular de PAMI Corrientes, Dra. Norma Pérez, contando la actualidad de la obra social en la provincial. Cuando me senté por primera vez en el PAMI, nunca había conocido una obra social de semejante envergadura, casi siempre son de prestaciones médicas pero ésta, además tiene prestaciones sociales que no posee ninguna otra obra social, pero como mi experiencia estaba en el área médica me puse a mirar cómo se estaban dando las prestaciones médicas, ahí con sorpresa e indignación descubrí que no había controles, me sorprendió porque lo primero que uno espera encontrar en una obra social es la auditoría, y empecé a interrogar cómo estaba la auditoría de algunas prestaciones médicas, me parecía que se estaba sobrefacturando demasiado, me enteré que los auditores del PAMI hacía 10 años que no hacían auditoría en terreno, no salían de la oficina, en el área social había más controles” dijo.