CURUZU CUATIÁ (Agencia Curuzú) | Un nuevo ataque de motochorros se produjo en nuestra ciudad, esta vez al este de Curuzu Cuatia. Así lo contó Lopez Durand en un breve diálogo con Radiofmtotal.“No me pasó nada, pero es bueno que la gente sepa lo que está pasando, porque a esto no estábamos acostumbrados, tipo 23,30hs, salimos a comer con mi hermana y mi mujer, dimos una vuelta con el auto, saliendo por la entrada principal, y entrando por Alberdi, cuando agarré Alberdi, apenas, se acerca una moto y un tipo con un aparato contundente en la mano, entonces yo veo eso y adelanto el auto, se me vuelve a acercar, entonces me preparo para tirarle el auto encima, resulta que pico y me voy, la moto no me alcanza, cruzo el semáforo anterior a España y ahí paré en la policía, estaba un agente en la puerta, le dije lo que había pasado, pero es bueno que sepamos que hay motochorros , ese el modus operandi, se acercan con un elemento en la mano, rompen el vidrio y te asaltan, me di cuenta y la reacción fue tirarle el auto encima”. Explicó.