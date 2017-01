CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |El titular de la Asociación de Producción, Industria y Comercio de Corrientes, Enrique Collantes aseguró a Radiofmtotal que “si para abril esto no mejora, me refiero a la situación económica y empresarial, puede venir el achique, las ventas han bajado mucho, a la gente no le alcanza el sueldo, y el empresario, con los ajustes que hay, las tarifas nuevas, a nivel nacional y provincial, no puede aguantar más, esto lo dije hace mucho tiempo, no hay inversiones, es una situación complicada, ha bajado el consumo totalmente”.