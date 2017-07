Con respecto al impacto del aumento del combustible indicó, que el mismo tendrá su incidencia en el mes de Agosto y que por el momento se estarían definiendo las paritarias con el sector de los trabajadores.

“Todo la economía se está acomodando y los precios que estaban distorsionados están tomando la forma real de lo que tiene que ser” explicó.



A su vez, aseguró que desde que se inició la nueva conducción económica, el sector estaría absorbiendo parte de los dichos incrementos y de la realidad. “El promedio que tenemos desde principio de año y el incremento del transporte fue del 6 por ciento al 30 de Junio y el índice en este mes (Julio); va ser mayor a 1” , refutó Ojeda en el programa Hora Sie7e.

Por otra parte, en relación a la actividad del transporte la definió como actividad libre sin ningún régimen estatal o del Estado que la contenga, por lo cual los respectivos incrementos serían directamente relacionados con la oferta y la demanda de la actividad.

“Es difícil para todos acostumbrarnos a un sistema económico donde nuestra moneda no tenga un valor estable, tiene que ser posible que no estemos corriendo de tras de otra moneda y eso lleva mucho tiempo para que se acomode no depende de un Gobierno o del otro”, manifestó.

Y con motivo a lo anterior, relató “hace más de 60 años este proceso se viene produciendo de esta manera en el país; esperemos que esta vez se haga con seriedad, tranquilidad y con tiempo para que volvamos a tener una economía establece y confiable.”

Para finalizar, exclamó “espero que este proceso tenga un final querido el cual, es derrotar al proceso infraccionario.