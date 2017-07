Este acuerdo se realizo entre el gremio de las empleadas domesticas y el ministerio de trabajo, además estos últimos informaron que habrá un alza de un 2% para recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación en el 2016. El sub. Secretario de trabajo de la Provincia, Jorge Rivolta dijo en el programa Hora Sie7e por Radiofmtotal "que la empleada domestica o el trabajador particular es un trabajador que tiene los mismos derechos que cualquier trabajador y esto significa que se lo debe inscribir dándole el alta en la AFIP".



Además expreso que "el trabajador que trabaja mas de 16 horas semanales, el empleador tiene un costo de $684 y que a su vez significa obra social, aseguradora de riesgo de trabajo, aportes jubilatorios, es decir con $680 cuenta con esto.



ACUERDO



"Lo que el Ministerio de Trabajador hizo es resolver un aumento para los trabajadores de casas particulares".



Entonces en el caso del personal de tareas generales que trabaja con retiro, es decir no es cama adentro, cobra por hora $64,40 a partir del mes de junio con un total del sueldo de $7981,68". "Los que trabajan en asistencia y cuidado de personas pero cama adentro, cobran $68,90, pero la hora de los primeros a partir de diciembre sera de $71,30 y el mensual de $8836,86.



"Se quiere transmitir tranquilidad al trabajador asegurándolo que va a tener respaldo".



Por otro lado manifestó que la persona que contrata a estos trabajadores debe brindarle tranquilidad informándole que podrá jubilarse, en caso de un accidente tendrá cobertura de una aseguradora de trabajo y a su vez una obra social en caso de enfermedad.



A si mismo contó que se sabe que "$64,40 es una cifra muy baja pero tiene de ventaja que brinda una seguridad para el empleador y el trabajador".



Finalizando informo que "por cualquier consulta se pueden dirigir a la oficina del Ministerio de Trabajo ubicado en Corrientes Capital o comunicarse al 0800-555-363".