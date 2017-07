Camau sostuvo que en sus recorridas por la provincia “compruebo diariamente que nuestra sociedad quiere salir del atraso que padecemos desde hace 16 años, especialmente en lo que hace a la falta de empleo y a la escala salarial, que es la más baja de la región”.



Sostuvo en ese sentido que “los correntinos podemos vivir mejor y lo vamos a lograr entre todos, gracias al gran acompañamiento que ha logrado nuestro proyecto”.



El candidato a gobernador llegó hasta Curuzú Cuatiá en el marco de una nueva gira por el interior en la que insistió: “Los correntinos podemos más, solamente hace falta que nos juntemos para tomar la decisión de decir basta a los peores sueldos del país”.



“Corrientes puede darles mucho más a sus trabajadores. Por ejemplo, este año nuevamente la coparticipación de la provincia terminará creciendo un 35 por ciento, pero los sueldos solamente crecieron un 22 por ciento. Es lo que vamos a cambiar”, aseguró.



Sostuvo que “de ninguna manera los salarios de los empleados públicos, de los docentes, médicos y policías deberían estar por debajo de la línea de pobreza, por eso mi compromiso es compartir con el trabajador cada peso extra que ingrese al Estado por coparticipación”.



“El objetivo es que los sueldos no pierdan la carrera contra la inflación, que siempre vayan adelante de la suba de precios para asegurar la calidad de vida de la gente y generar consumo. Porque si hay consumo crece la actividad privada”, analizó.



El candidato a gobernador afirmó que “en estos 16 años nos hicieron creer que estábamos bien, pero ahora miramos las estadísticas y vemos que somos la provincia más pobre, la que paga los peores sueldos y la que tiene la mortalidad infantil más alta”.



“En estas condiciones no podemos seguir y la gente se ha dado cuenta, por eso contamos con un sólido acompañamiento popular y estamos seguros de que lograremos un gran triunfo el 8 de octubre”, vaticinó.



Camau advirtió a quienes “dicen que no se puede mejorar los sueldos y generar empleo genuino con industrias que todo es posible cuando se trabaja en función de un objetivo de vida, es lo que aprendí en mi carrera deportiva”.



“Me decían que no podría ganar medallas y gané 4, me decían que no podría gobernar Corrientes y fui intendente. Por eso insisto: los correntinos juntos podemos más y lo estamos demostrando en este fin de ciclo, a punto de iniciar una nueva etapa con oportunidades para todos”, finalizó.