"El problema de la falta de acceso a una vivienda digna sin dudas es uno de los problemas que más nos plantean los curuzucuateños”, contó la diputada provincial Alicia Locatelli de Rubín y por ello “trabajaré en propuestas de políticas que puedan dar respuestas concretas a este pedido", aseguró en declaraciones a la prensa.



En este marco, la legisladora curuzucuateña presentó un proyecto de Resolución que tiene como finalidad solicitar de manera urgente que informe en un plazo de 48 horas hábiles el listado de las personas sorteadas sorteadas para acceder a 150 viviendas en Curuzú Cuatiá. El sorteo se realizó el pasado viernes 7 de julio a las 12 del mediodía en el Club San Martín de la mencionada ciudad.



"Estuve en el sorteo en Curuzú para la entrega de 150 viviendas”, contó Locatelli y añadió: “la gente me manifestaba la imposibilidad de saber efectivamente como se realizó el sorteo y quienes fueron los beneficiarios, creo que se podría mejorar mucho más el tema del sorteo: que sea como el del PROCREAR por la Lotería Correntina", propone la legisladora.



"Pido que hayan más viviendas para discapacitados, que también se les garantice a las mujeres el acceso, ya que muchas veces quedan a cargo de los hijos solas y sin tener donde vivir, además de que se elimine la posibilidad de entregas directas de viviendas por parte del gobernante de turno. La prioridad siempre debe ser de los que más necesitan", remarcó Alicia Locatelli.



Por ello, la diputada provincial estimó que "la entrega de viviendas no puede estar sujeta a los manejos políticos, es mucha la esperanza y necesidad de la casa propia, la gente debe estar por sobre cualquier campaña electoral", subrayó la legisladora justicialista.



Así las cosas, solicita además al Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) que informe también de manera urgente las medidas adoptadas por el organismo para cumplir con la transparencia requerida por la normativa correspondiente para con el sorteo realizado el viernes 7 de julio. Asimismo, pide el listado de la totalidad de las personas beneficiarias de adjudicaciones de viviendas en forma directa realizada por el Poder Ejecutivo Provincial.



Finalmente, exhorta al INVICO a exhibir en su página oficial: www.invico.gov.ar/Instituto/LeyesDecretos, la totalidad de los actos administrativos de carácter general y particular que se encuentran vigentes, intimándosele al cumplimiento del art. 28 de la Constitución de Corrientes; y que adecúe su normativa para:



Incrementar el porcentaje de viviendas otorgadas a personas con discapacidad,



Garantizar un porcentaje mínimo cuya titularidad de las viviendas esté en cabeza de jefas de hogar y,



Eliminar facultad alguna que permita la entrega discrecional y directa de viviendas por parte del Poder Ejecutivo o cualquier ente perteneciente al Estado provincial.