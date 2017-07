El ex Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad junto a su pareja Anabella Aranguiz fueron acusados por supuesto hurto de energía, la cual surge a través de una pregunta a un funcionario de la DPEC quien lleva el conocimiento de la dirección provincial de la energía. El abogado defensor Fransisco Adaime en comunicación con Radiofmtotal dijo que la única que fue citada a declarar por el Juzgado de Instrucción fue Aranguiz y que Ocampo se entera en el momento en el que su pareja estaba declarando que también tenía que hacerlo y para colaborar con la justicia accedió espontáneamente, por lo tanto la declaración de ambos imputados fue tomada el mismo día.





A su vez, anunció que se abstuvieron a declarar debido a que ninguno de los dos sabía cuales eran las acusaciones o imputaciones que había en contra de ellos.



¿Una vez que se presente tanto las acusaciones como las pruebas en el expediente se va a pedir una audiencia para presentar las declaraciones?, remarcó el Secretario.



Con respecto a la fecha para la respectiva audiencia, el Doctor indicó que para estos casos no se estima una fecha exacta debido a que primero se debe solicitar a través de una nota dicha audiencia y esperar a que el Juzgado fija la fecha de la misma.



Por otra parte, refutó que la intención de ellos no es abstenerse sino prestar declaraciones aunque ambos pueden no darlas hasta el día del juicio.



Procedimiento



Para ayudar a entender el sistema, Adaime relató que primero se le cita a declarar como imputado, se le lee todas las pruebas existentes en su contra y una vez que se termina la lectura se le pregunta si va a declarar o se va abstener y ahí el imputado decide.