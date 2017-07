¿Ellos realizan prácticas de manera teórica y práctica, la primera la realizan en la sala donde se dictan los cursos para adquirir la licencia de conducir y la ultima en la calle?



Así mismo comento que ¿las personas que se encuentran en capacitación son de ambos sexos y más de 50?



A su vez contó que ¿se tomó la decisión de aceptar a todos los inscriptos para que no se diga que todo es político y que además hay personas que pasaron el límite de edad que era 35 años y están realizando de igual manera el curso que finalizaría en agosto?



Inscripción para los permisionarios



Por otro lado hablando de este tema manifestó que ¿todas las personas que quieran ser permisionarios deben pasar por la Oficina de transito e inscribirse?



Estacionamientos medidos



Finalizando agrego que estos estacionamientos ¿no se están cubriendo ya que hay algunos personales que están enfermos o tienen otro trabajo pero permanentemente se indica al personal que controle esto ya que hay personas que se van donde no hay estos estacionamientos por no pagar los $7 la hora?