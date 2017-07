A su vez, indicó "fuimos al juzgado, mi nene declaró y le querían hacer firmar unos papeles; si yo no me fijaba lo que le querían hacer firmar no me iba enterar de nada y fue recién ahí cuando me dijeron que era para dejar constancia de que mi hijo se había presentado a declarar."



Por otra parte, Romero remarcó que la persona que le tomó la declaración a su hijo en ningún momento se presentó, que no le asignó ningún abogado como tampoco nunca le avisaron cuando el hombre fue detenido. "Me entero por internet", comentó con respecto a lo anterior.



"Yo lo que quería es que caiga preso pero no con esa carátula, ahí hubo alguien que metió la cuchara del otro lado; por eso quiero que la gente se entere que esa no fue la caratula de la denuncia", terminó diciendo.