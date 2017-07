Luego de agradecer el acompañamiento de cientos de vecinos y dirigentes de diversos sectores políticos, Camau Espínola dijo que “Hay una fuerte convicción de compromiso con Goya; hay mucho por hacer y hay que mirar con mucha atención lo que está pasando en nuestra provincia en estos últimos dieciséis años”.

“Cuando venía por acá, pasaba por Bella Vista y todos saben que está a oscuras porque un transformador explotó por la falta de inversión en los últimos años. Todos ellos sufriendo sin luz, comerciantes, trabajadores, industria, las familias”.

“Como recorrimos la provincia, vimos la falta de vivienda, educación, salud, trabajo. La cantidad de correntinos que se fueron”.

“Todos tenemos un pariente, amigo, vecino o familiar que se fue de nuestra provincia. Esto es la desidia de dieciséis años, hay que decir la verdad”.

“Que hoy no vengan a mentir y decir que es la responsabilidad de otro. Porque si hay un ejemplo en Goya, es Gerardo y todo su equipo de trabajo, que a pesar de los obstáculos constantes que le puso este gobernador. Siempre hace lo mismo [Colombi] con cada uno de los intendentes de otros sectores políticos, que tienen ganas de trabajar para que les vaya bien a su pueblo y él les pone obstáculos, no les manda los fondos que les corresponden”.

“El Profe siempre está trabajando para que a Goya le vaya mejor; nunca baja los brazos, y a pesar de que no le mandan los fondos que le corresponden a Goya, que son de los goyanos, igual Goya sigue creciendo”.

“Esta es un obra de ejemplo de gestión. Cuando hablamos con el Profe de la posibilidad de esta obra, porque había un recurso del gobierno nacional, fondos que eran para obras de estas características; fuimos a golpear las puertas juntos. Cada uno desde el rol y las posibilidades que teníamos, pero juntos trabajando para Goya. No fue el Gobierno Provincial el que vio que había fondos y trabajó para que Goya pueda tener obras como esta u otras ciudades como es la que hoy se está haciendo en Santa Lucía”.

“Entonces que no nos vengan a mentir, que no nos vengan a decir ahora que van a generar un cambio para el futuro. No podemos retroceder más y permitir que nos roben el futuro, porque eso es lo que hicieron en estos dieciséis años: nos robaron el futuro. Hoy vemos los problemas estructurales que tenemos en nuestra provincia”.

“Venimos a proponer este desarrollo que hoy vemos con esta obra. Vengo a decirles a todos los goyanos, como a cada uno de los correntinos, que este gran equipo tiene el compromiso de demostrar que sí podemos construir una provincia que se desarrolle”.

“Vamos a construir, como decía Gerardo, un proyecto de construcción de viviendas”.

“¿Quién no está inscripto hoy en el INVICO y cuántos hay que no pudieron inscribirse porque los requisitos no les permiten? Hay familias que hace 70 años están inscriptas en el INVICO y todavía no pueden construir su vivienda”.

“Nosotros vamos a construir un desarrollo que permita a todos los correntinos volver a soñar y tener su vivienda”.

“Nuestro plan contempla a todos los correntinos. Aquellos que no estén en condiciones y no pueden inscribirse en el INVICO, van a tener un plan de acceso a vivienda para ese sector; y para aquellos que se inscribieron, vamos a hacer un plan para recuperar el atraso que tiene corrientes, construyendo miles y miles de viviendas”.

“¿Y saben qué? Esa construcción de viviendas, no solo les va a dar un techo digno. También va a generar más de 15.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta, que hace falta en Corrientes: pensar de qué manera los recursos que hoy tiene el estado, se utilizan de forma más eficiente para dar garantías y calidad de vida a cada uno de los correntinos”.