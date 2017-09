En una primer instancia la ANSES acreditará los planes sociales “Hogar y Progresar” a través de esta nueva tecnología.



De forma optativa este público podrá elegir recibir dinero por medio de esta plataforma. Más adelante, se sumará el depósito para todos aquellos beneficiarios de las AUH (Asignación Universal por Hijo) y jubilados. Mientras tanto, está activa para todo tipo de usuario.



Pero además de este público, también cualquier persona física o empresa que quiera utilizar esta plataforma podrá hacerlo, esté o no bancarizada y con cuenta en el Banco Nación.



Sea para recibir el beneficio o para utilizar la herramienta, las personas deberán activar esta plataforma online en sus celulares. El aparato puede ser o no común con tecnología 2G, o inteligente, Smartphone 4G; ya que para las transacciones solo se utilizan mensajes de texto.



Con el dinero virtual cargado en PIM, las personas podrán optar por sacar el efectivo a través de Pago Fácil o Rapipago, o los cajeros Link, o usar ese dinero para realizar compras en los comercios adheridos sin tener que utilizar el efectivo.



Alejandra Dominiqueno, encargada de la UDAI de la ANSES, Curuzù comentó por Radiofmtotal cómo es el procedimiento para utilizar dicho sistema móvil denominado “billetera móvil”.



Primeramente contó que dicho sistema a implementarse en esta semana está implementando a planes sociales como “Progresar y Hogar”.



Luego aseguró que “mediante este servicio, que es por medio del celular, se puede generar el PIM donde de manera voluntaria se accede a un nuevo servicio”. “Es una nueva modalidad de pago donde activándolo por medio del teléfono, el usuario va a tener la misma fecha de cobro del cronograma”, agregó.



Además dijo que “también se puede comprar en comercios adheridos, que solo está en el Banco Nación y que por medio de un mensaje de texto se le informa la usuario cuando está su dinero acreditado”.



Asimismo informó “Se ingresa marcando *456 numeral y una vez que allí se ingresa se le va a indicar la forma en que el usuario debe realizar la habilitación”.



“Le pide 4 dígitos, los cuales le permitirán manejarse (estos 4 dígitos son como el código que pide el cajero)

Siguiendo con lo mismo expuso que dicho sistema “es gratuito y se lo puede utilizar en cualquier momento y lugar y que en caso de que el celular sea robado o extraviado la persona debe hacer la denuncia”.



Por otro lado explico que “Los lugares donde pueden retirar el dinero son el Pago Fácil, Rapipago o cualquier cajero de red Link “.



A su vez aclaró que “Solo está en Progresar y Hogar porque son los que mayormente todo el día utilizan el celular pero que también se está estudiando para implementarlo para los que poseen AUH y SUAF”.



Comercios adheridos



Finalizando indicó que estos para adherirse también deben comunicarse al *456 numeral y elegir la opción de colocar el CUIL del comercio”.



“Los comercio no deben cobrar recargo y si lo hacen se debe hacer la denuncia para que se le dé de baja al comercio”, agregó.



“Es una posibilidad de no ir tanto al banco o de hacer compra”, terminó.