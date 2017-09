“En mis seis años de gestión municipal y en materia de recursos no he sido tratado como corresponde por el Gobernador Colombi”, expresó y dijo que “esto no me sorprende porque el mismo trato tiene para con los suyos”. Reclamó los 4 millones de pesos que Nación envió para el Municipio y que “la Provincia era la encargada de hacernos llegar”.