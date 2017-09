Contó además que su lista está conformada por un representante de cada localidad y que en conjunto quieren generar un espacio diferente.



Asimismo sostuvo “Estoy en la política para trabajar y para que no haya más embajadores en Buenos Aires sino que sean embajadores desde Curuzú y desde allí se trabaje. Para que esto pase se necesita una transformación y Camau representa dicho transformación”.



Por otro lado comentó que se tuvo que ir a estudiar a Concordia y trabajas para que sus hijos lo puedan hacer en Curuzú y para eso es para lo que quiere trabajar y por eso indicó que sus propuestas son:



“Una de las propuestas que le hicimos a Camau es que queremos que todos los jóvenes de Curuzú puedan estudiar la carrera universitaria en nuestra Ciudad, y que dicha carrera tenga relación con la matriz productiva de la zona, de manera que puedan trabajar de lo que estudiaron, creando un Polo académico planificado, y no que el Gobierno baje las carreras que le sobran o les parece adecuada desde una oficina en Corrientes.



“Además creemos que para que Curuzú realice la transformación anhelada se necesita una planificación, que sea acompañada desde el Gobierno Provincial, y para eso la mayor necesidad es la rotación académica, ya que hay chicos que se esfuerzan estudiando y una vez que se reciben no pueden ejercer su profesión debido a que hay muchos que estudiaron lo mismo y no hay trabajo en ningún lado”.



“Necesitamos generar puesto de trabajo y agregar valor agregado y para esto se necesita gente capacitada pero además se necesita un estado que acompañe y genere las posibilidades”.



“Queremos que los productores tengan donde comercializar sus productos y que también los chicos trabajen en la chacra sabiendo que su trabajo va a tener valor”.



Necesitamos que los jóvenes puedan llegar a sus viviendas, ya que se inscriben en INVICO pero esperan por 20 años para acceder a una, existiendo muchas posibilidades que hoy no son consideradas”.



Expuso además, que se “habla de mucho del parque industrial, y estamos todos de acuerdo con la posibilidad de tener un uno, pero hay prioridades más urgentes y quiere que se trabajen sobre ellas”, expuso “Se necesita hacer un acompañamiento e inversiones en nuestros pequeños productores, no siendo la única solución la posibilidad de brindarles un crédito, sino que necesitamos un equipo que acompañe y haga seguimiento, brindando las herramientas necesarias para que los emprendimientos progresen”.



“Curuzú posee corderos los cuales no son aprovechados, ya que no existe lugar para faenarlos, y por ello se los vende en pie, no agregando el valor que podría obtenerse. Así como eso hay muchas cosas por hacer y Camau nos da la posibilidad de hacerlas”, siguió diciendo el candidato “Lo importante es que estamos convencidos de lo que queremos y, es que Curuzú tenga futuro y sea una posibilidad para que los curuzucuateños puedan quedarse”.



Opinión acerca de los diferentes partidos políticos



Aseguró “Hoy los jóvenes tenemos la posibilidad de demostrar que estamos a la altura, en nuestro Frente se brindó la posibilidad a muchos jóvenes que forman parte de las diferentes colectoras, y eso es muy significativo, ya que en los otros Frentes los jóvenes siguen siendo solo para pegar carteles o repartir folletos”.



Finalizando certificó “Camau representa una renovación y esto no quiere decir que no valoremos a quienes aportan la experiencia, sino que debemos lograr el trabajo conjunto, para que logremos la conjunción perfecta para transformar la provincia”.