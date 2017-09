“En nuestro bloque se ve la opción de tomar otra parte u otro terreno alejado de lo urbano de la ciudad, es decir, realizar viviendas alejadas de lo central de Curuzú como pasó en Virasoro o en Corrientes donde surgió un nuevo barrio (Santa Catalina)” dijo.



“En el lugar que proponemos, que aún no está definido, se procura lotear una parte para los del plan PROCREAR, VIVIENDAS PRIVADAS, una zona para edificios y parque industrial, una zona para barrios INVICO. La financiación de esto dependerá de cómo quieran construir los ciudadanos la viviendas”.



Financiación para poder comprar las viviendas



“La municipalidad deberá adquirir un terreno y en el momento que el ciudadano quiera realizar la vivienda tendrá que ver las posibilidades que tiene; si realizar una vivienda privada, de hacerla por medio del PROCREAR o mediante la inscripción de INVICO”, refutó.



En cuanto a este último tema sostuvo que escuchó que varios concejales hablan de gestionar más casas para INVICO pero que debido a esto, “se debe tener en cuenta que por 12 años el gobierno provincial ha construido solo 500 casas, entonces los candidatos no pueden decir que van a construir casas cuando ya tuvieron la posibilidad y no lo hicieron”. “Por ellos creemos conjuntamente con Alicia Locatelli y CAMAU que debemos gestionar más viviendas para Curuzú”.



Por otro lado también relató que “No se tuvo la posibilidad con Alicia, de que se realice la gestión para la realización de más viviendas pero que si apuestan que con CAMAU esto se va a lograr”.



Inserción laboral



Aseguró que este tema para Curuzú “es fundamental”, ya que él para estudiar su carrera de abogacía tuvo que ir a otro lado, pero que además luego de terminarla volvió a la cuidad y le costó mucho insertarse. “Creo que es fundamental tratar de solucionar el problema de los jóvenes que se tienen que ir cuando se reciben de la secundaria y esto es un trabajo en conjunto con los concejales y el poder ejecutivo”.



Además relató que hay un principio dentro del poder ejecutivo que llegó a sus oídos, donde se entraron que en Corrientes hay para hacer estos oficios y darles lugar a los jóvenes.



Igualmente mencionó que “existe un convenio con la UOCRA, donde esta se compromete a gestionar estas carreras para que los jóvenes puedan dedicarse a las actividades”.



Guardería municipal



“Es un tema importante que también va dirigido para los jóvenes ya que hay chicas que tienen hijos y estudian, entonces con esta propuesta se pretende que puedan dejar seguros a sus hijos”. “Ya existen guarderías pero en nuestro proyecto pretendemos ampliar el mercado y los horarios, es decir, que queremos que estas guarderías también funcionen en el turno nocturno porque hay gente que estudia a la noche”.



“Ya se hizo un relevamiento de este tema y se llegó a la conclusión de que muchos dejan de estudiar porque no tienen donde dejar sus hijos”, exhibió el candidato.





En la misma línea indicó que “como hay muchas chicas que se reciben de maestra jardinera y no tienen donde ejercer, se pretende que estas trabajen en la guardería municipal, es decir, “incluir todo”.



Inserción de los chicos en el ámbito laboral



Continuando dijo que “en Corrientes mientras estudiaba pudo ver a un chico que estudiaba y este poseía capacidades diferentes, entonces del mismo modo, se piensa proyectar lo mismo para Curuzù pero para ello se debe, desde la escuela, educar a los chicos en talleres para que puedan realizar actividades en algo específico. “Hay chicos que poseen capacidades motrices pero poseen otras capacidades, como la de realizar computación o tareas administrativas y queremos ver cada una de las condiciones de estas personas y en qué actividades se pueden desarrollar para que así ellos puedan desarrollar las actividades que se les propone”.



Luego de que se realice todo esto manifestó que “se pretende fomentar la inserción de todos ellos en el mercado laboral y se quiere darles la oportunidad de que puedan trabajar y que sean independientes”.



Por otra parte aclaró que son un grupo que está trabajando hace varios años y él particularmente, decidió participar en políticas ya que cree que “es la única forma de cambiar la realidad”.



Finalizando aseguró que quiere un Curuzú que tenga mejores servicios tantos de agua como de luz, un Curuzú que posea un servicio de hospital mejor, que posea instituciones que funcionen como deben y la única forma de lograrlo es participando y exigiendo como jóvenes que son debido a que muchas veces no les dieron la posibilidad de expresarse.