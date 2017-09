A su vez, señaló que siempre apostó a la industria que ya está presente en la localidad, que es Co.Pro.Lan.



Además, manifestó que hace falta trabajo genuino, el cual, según Farinón, terminará con todas las situaciones sociales y problemáticas sociales.



En la misma línea, indicó que no se puede estar pidiendo todo el tiempo laburo en la Municipalidad y ejemplificó, "en Santa Cruz, el 80 % vive del Estado, no hay ingreso de fondo."



Por ello, exclamó que la ciudad cuenta con la materia prima y que el problema radica en que Curuzú Cuatiá utiliza la dicha materia para generar empleo en otro lado.



"Hay una mala administración por algo las cosas no están funcionando como corresponde", acotó al respecto.





Inserción laboral para personas con capacidades diferentes



Con respecto a la inserción laboral para personas con capacidades diferentes, admitió que ni en Coprolan como tampoco en Curuzú se han dialogado esos temas pero que sin embargo, es algo que tiene un reglamento a nivel nacional.



"Lo principal es solucionar la falta de empleo que hay en Curuzú Cuatiá", agregó.



En la misma línea, relató que hay pequeñas cuestiones por resolver y que no son solo locales sino que también provinciales y nacionales. Y por lo consiguiente, expresó que lo necesario es que los partidos políticos se unan por la ciudad curuzucuateña debido a que está decreciendo.



Por otro lado, detalló que vé la necesidad en cuanto al tema de viviendas, salud de los chicos y desagües pluviales.



Con respecto a las viviendas, refutó que en la carta orgánica están las respuestas a tales cuestiones. "Hay que hacerla cumplir simplemente", añadió y luego sostuvo, "la carta orgánica nos explica y regula las actividades como ciudadanos y el político se la tiene que saber de memoria."



Continuando con su diálogo, manifestó que por más que el Estado regale dos bolsas de cemento o chapas no soluciona el tema de fondo, debido a que lo necesario es que la familia tiene que tener un trabajo genuino para que construya su propia vivienda.



Ante esto, mencionó sobre el plan para solucionar el problema de la vivienda de Marcos Isusi, "claro que lo va a solucionar pero no va a llegar a todos."



A su vez, irónicamente refutó que si en 15 años no se ha generado empleo es porque el Estado ha estado ausente. "No estoy criticando el gobierno de turno, el ser humano tiene que darse cuenta porque es una cosa de sentido común; el Estado ha fracasado en muchísimas cuestiones", justificó.



Salud infantil



"Es un problema que caminando he visto", apuntó e incluso remarcó que hay muchos chicos con falta de asistencia pero que lo cierto es que cuentan con centros de asistencia de la salud.



Y con motivo a lo anterior, anunció que le encantaría que se cambie la metodología de los turnos. "Con las redes social se podría conseguir algún turno o a través de un 0800, hay que buscar metodología para que la madre tenga accesibilidad para la asistencia de su hijo", acotó.



Parque Industrial



Con respecto al Parque Industrial, aseguró que se tiene que continuar con el tema de la lana, como también se tiene que traer maquinas hiladoras. "Se tiene que hacer una continuidad en cuanto a lo que ya se está industrializando, porque es la única manera que demos más fuente de trabajo en lo inmediato", finalizó.