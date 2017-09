Al mismo tiempo afirmó que “En la primera quincena de octubre se estaría entregando las viviendas”.

En cuanto a los rumores de que dichas viviendas se entregarían el año que viene Rodríguez dijo que “hay muchas gente mal intencionada que juega con la necesidad de la gente y por eso lo único que hacen es asustarlos o desanimarlos, pero la comunidad debe estar tranquila porque se pretende entregarlas para la primera quincena de octubre”.

Otras obras

“El año que viene a fin de año se entregarán las otras 50 viviendas que se están construyendo y después de estas se construirán otras 50 que ya están licitadas”.

Informó que “Las viviendas 150 que se construyeron serán las primeras en curuzù que se entregarán con todas las instalaciones correspondientes para cuando llegue el gas natural y esto también hace que la obra se demore ya que, se deben colocar los caños y dejar todo abierto hasta que se autoricen a cerrarlas”. “Esta parte beneficia a las personas adjudicatarias ya que, a la hora de instalar el gas se van ahorrar de pagar $15.000 como lo harán las personas que no tienen en sus casas, estas características”, destacó.

En relación a su opinión acerca del plan urbanístico presentado por la candidata a intendente, por JUNTO PODEMOS MÁS, Alicia Locatelli, Rodríguez opinó que no conoce el proyecto pero que espera que la candidata no les mienta a los curuzucuateños y tampoco les dé una expectativa a las familias necesitadas. “Es algo muy serio hablar de 3.000 viviendas pero también es extraño que en dicho proyecto no esté involucrado el INVICO, pero esto es comprensible debido a que ni ella ni su marido se han interesado por el instituto de vivienda ni en corrientes y menos lo van hacer para Curuzù”.

“Esta señora jamás ha hecho nada para conseguir una vivienda para los curuzucuateños ya debido a que hubo años en que INVICO no recibió dinero por parte del gobierno, o si fue así, ellos manejaron la plata en su billetera. Solo espero que no se a una mentira más y que sea un proyecto específico y no que sea uno que tenga dibujados calles sin tener en cuenta las infraestructuras de cloacas, aguas, etc.”, siguió diciendo el interventor.



Continuando en la misma línea sostuvo que “los candidatos están pensando realizar el proyecto en un terreno que no es de ellos, tratando de conseguirlo al mismo, mediante el gobierno nacional sin saber que estos los ven tanto a Carlos como Alicia como un matrimonio corrupto”.

Además ratificó que “Alicia en cada campaña promete pero luego se le debe pedir explicaciones y que no se debe olvidar que ella conjuntamente con su marido hizo obras como el asfalto de AV. La Prida que hoy en día, el gobierno tuvo que mandar nuevamente plata para la reconstrucción de esta calle debido a que está destruida”.

“No pueden prometer algo descabellado como son las 3.000viviendas y menos si no involucran a INVICO”.

Recordando cuando ella compitió en él en el año 2009 con él, el interventor recordó que “Alicia había prometido que un día determinado del año 2010 se iba a cerrar el basurero a cielo abierto en Curuzù y no se cumplió”

“Nosotros en cambio prometimos la comisaría 2da y la misma está, se prometió el Registro Civil y este también está. Esas son las cosas que se deben de hacer, prometer y cumplir” justificó.

Por otro lado contó que la “Ministra de Educación entregó 600 notebook en Curuzù pero aún quedan por realizar muchas obras.

Del mismo modo habló de la comisaría 3ra que se pretende construir e indicó que “a esto lo está trabajando el gobierno” y que ellos no están involucrados.

Finalizando recordó que “además de las obras que se construyeron, la escuela del barrio Cazadores Correntinos, hoy ya es un hecho que va a cambiar a dicho vecindario.”