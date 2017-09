La idea principal del mismo es llevar la actividad física a los centros de salud, ya sea Hospitales o Caps. “Formar nuestro propio gimnasio”, agregó.



A su vez, expresó que el mismo se realizará los días lunes, Miércoles y Viernes, de 8.30 a 9.30/10 hs en el salón de reuniones del hospital de la ciudad.



Además, mencionó que cuenta con un equipo médico y nutricionistas.



En la misma línea, indicó que hasta mañana aquellos interesados podrán inscribirse pero, que en sí no hay cupos limitados.



Incluso, exclamó que los que no puedan dejar sus niños, pueden asistir igual porque se buscarán alternativas para entretenerlos o tenerlos ocupados. “Excusas no debe haber”, justificó.



Con respecto a las actividades, comentó que hay actividades programadas para realizarse dentro del salón como también al aire libre y que serán aeróbicas y localizadas.



Por otra parte, anunció que el día martes 25 van a estar en la Plaza General San Martín a las 19.30 hs con un grupo del hospital, promocionando dicha actividad y realizando controles de presión, leucemia, entre otros.