En sede de la Liga “Gral. Belgrano” de la ciudad sureña, se llevó a cabo la sesión N° 132 desde su reactivación de la Federación Correntina de Fútbol (Fe.Co.F.).

Luego de la bienvenida de parte del Señor Presidente, Edgardo Luís Corradini, dio comienzo la reunión con la lectura de notas y correspondencias recibidas por parte del Secretario institucional, Walter Rodríguez.

Dentro de estas, se destacan las confirmaciones de los distintos clubes a jugar los próximos torneos provinciales, tanto de Primera División como el Sub 17; además de la recepción de las planillas de juego oficiales de los torneos en marcha Sub 15 de Selecciones de Ligas y Femenino.

CONSIDERACIONES DE MESA DIRECTIVA

Aquí tuvo una larga alocución el titular de la Fecof respecto a la parte institucional principalmente, donde remarcó el nivel interesante que deportivamente tienen los torneos organizados por esta casa, pero al mismo tiempo hizo un llamado de atención a las ligas para que “sigan las mejoras” en otras facetas indispensables a la estructura de la federación.

Principalmente, insistió a los presidentes de ligas “continuar ajustando y articulando con sus clubes, para crecer en las faz institucional al momento de presentar documentaciones a la federación, organización de torneos (cuadrangulares, sedes neutrales, etc.), árbitros y sus tablas de méritos, trabajo con los cuerpos técnicos y responsables de clubes en los torneos, etc.

Seguidamente, se hicieron las consideraciones generales de parte de la Mesa Directiva sobre las recientes competiciones finalizadas y algunas en marcha como ser Nacional de Selecciones Sub 15 – Etapa Provincial y Femenino de Clubes, categoría libre.

PROVINCIAL FEMENINO

Esto punto tuvo que ver con la continuidad del certamen apto para clubes y en categoría Libre, donde el Coordinador de Competiciones, Luís Escotorín, realizó un balance de la primera etapa del torneo, explicando cómo se dio el sistema de juego implementado e informando la conformación de zonas para los dos Cuadrangulares Semifinales.

Los mismos se jugarán el próximo sábado 30 de septiembre y tendrán como sedes a las ciudades de Ituzaingó y Monte Caseros.

La programación es la siguiente:

Zona Ituzaingó

Participantes: Iberá (local), Defensores de San Roque (Liga Bellavistense), General Paz (Virasoro) y Deportivo Popular (Capital)

1ª fecha

10.00 – Iberá vs. Defensores

11.00 – Gral. Paz vs. Popular

2ª fecha

14.30 – Iberá vs. Popular

15.30 – Gral. Paz vs. Defensores

Estadio: Club Yacyretá.

Zona Monte Caseros

Participantes: Robinsón y San Lorenzo (locales), Sportiva Esquínense y Victoria (C. Cuatiá)

1ª fecha

10.00 – San Lorenzo vs. Victoria

11.00 – Robinsón vs. Sportiva Esquínense

2ª fecha

14.30 – San Lorenzo vs. Sportiva

15.30 – Robinsón vs. Victoria

Estadio: a confirmar.

TORNEO PROVINCIAL DE PRIMERA DIVISION

Luego de un interesante debate sobre algunos detalles operativos y estructurales de esta competencia, la Mesa Directiva presentó al Consejo Directivo, el Torneo Provincial de Clubes de Primera División 2017.

Este año, bajo el nombre de Raúl Moyano, para honrar la memoria y mantener vivo el recuerdo de este gran dirigente del fútbol libreño, quién también fuera presidente de federación y dejara huellas importantes desde la faceta dirigencial.

Dentro de las novedades, aparece la invitación por parte de Fecof para el club Atlético Isla Apipé de este lugar, departamento de Ituzaingó, como una prueba más de integración y oportunidades que brinda la federación a todas sus ligas adheridas y lugares que nunca antes tuvieron posibilidad de jugar un certamen de tamaña envergadura.

Cruces primera etapa

En este orden comienzan las localías:

• Atlas (Sauce) vs. Victoria (C. Cuatiá)

• Belgrano (C. Cuatiá) vs. Iberá (Sauce)

• Subcampeón de Monte Caseros * vs. Madariaga (Paso de los Libres)

• Barraca (Paso de los Libres) vs. Progreso (M. Caseros)

• Puente Seco (Paso de los Libres) vs. Belgrano (La Cruz)

• Victoria (La Cruz) vs. Carlos Gallini (S. Tomé)

• Independiente (S. Tomé) vs. San Martín (Virasoro)

• San Alonso (Virasoro) vs. Unión (Ituzaingó)

• Juventud (Ituzaingó) vs. Curupay (Capital)

• Isla Apipé (Ituzaingó) vs. Boca Unidos (Capital)

• Atlético Mburucuyá vs. Deportivo Concepción (Liga Saladeña)

• La Academia (Saladas) vs. Apinta (Mercedes)

• Pedro Ferré (B. Vista) vs. Huracán (Goya)

• San Ramón (Goya) vs. Unión (B. Vista)

• Tiro Federal (Mercedes) vs. Defensores de San Roque (Liga Bellavistense)

• Santa Rita vs. San Martín (ambos de Esquina)

*: Se define este domingo 24 de septiembre en cancha de Robinsón, con la revancha en la final del torneo de la Liga Casereña ´Gral. San Martín´ donde el local, Samuel W. Robinsón tiene ventaja de 2-1 sobre Defensores de Belgrano.

El día lunes 25 de septiembre, desde Secretaría de federación se enviarán a las ligas las documentaciones correspondientes, en tanto que, la programación oficial se conocerá en el transcurso de la semana entrante.

El mismo tiene fecha oficial de inicio el 1 de octubre y mantendrá el tradicional formato de hace años con 32 equipos, cruces ida y vuelta, iniciando con los 16vos. (32 equipos) y así sucesivamente, teniendo en cuenta la cercanía geográfica de la provincia.

Tras este punto, se realizó el almuerzo de camaradería y se fijó fecha para la próxima reunión, que será el 21 de octubre en esta misma ciudad.

Prensa y Difusión Fe.Co.F.