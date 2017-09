Salech dijo que son un grupo de mamás cultivadoras y profesionales que no encontraban una medicina tradicional que solucione la patología de sus hijos y familiares y por ello decidieron optar por el aceite del cannabis. “Encontramos la solución en la planta del cannabis debido a que en la medicina tradicional no hay algo eficaz”.



“La misma sirve para determinadas patologías como la epilepsia, autismo, parquinson y otras enfermedades”, aclaró.



A su vez comentó que “en la medicina tradicional no hay respuestas para ese tipo de patologías y el dolor que ellas producen es muy intenso y por eso la vida diaria de todas las personas que poseen alguna de las patologías, es muy difícil”.



“Nos medican con medicamentos y prueban con uno y con otro, por años y la calidad de vida no mejora”.



Aseguró que cuando descubrieron que con la planta de cannabis poseen una vida 100% superior a la que tenían, se abocaron todos a difundir la información de las propiedades medicinales de la planta para así poder mejorar la vida de un montón de gente que todavía no tenía esta información”.



En cuanto a lo que están haciendo en Corrientes, de analizar como ley a esta planta sostuvo, que cuando empezaron a ir al congreso y a golpearles la puerta a los legisladores lo hicieron para salir de la ilegalidad porque ya estaban usando cannabis y vieron estados muy positivos. “Esta planta está prohibida con muy flojos argumentos porque es una planta que puede cambiar la vida de muchísima gente.



“Lo que hizo el gobierno fue activar una ley de investigación y estudios, pero no saben que están atrasados 5 años porque esto que van a investigar ya lo sabemos, y no necesitamos pruebas ni datos científicos”, informó.



Asimismo explicó, “seguramente esos datos científicos que ellos buscan generar en la argentina ya están en el resto del mundo y certifican lo eficaz que es el aceite, como pasa en Israel, Canadá, Estados Unidos y muchos de países de Europa, con lo cual les parece que puede ser que sea muy positivo hacia adelante para las personas que nazcan con esta problemática pero que en los hechos prácticos del día de hoy no los ilusiona mucho.



La ley en Argentina



“La ley fue reglamentada el viernes y todo el tiempo se remite un programa de investigación. En ningún momento hay tratamientos para las personas que padecen de determinadas enfermedades, simplemente hay un programa de investigación al cual una persona se puede someter voluntariamente para ser parte de manera observacional, de lo que pasa con la marihuana”, siguió diciendo la presidente.

Además relató que ya saben lo que hace el cannabis en sus hijos y por eso no entienden por qué tienen que someterse a una nueva investigación y pasar por una nueva cantidad de aceites que pueda proveer el estado, siendo que tienen la solución en el patio de sus casas.



En cuanto al planteo de si Argentina permite o no la fabricación y venta del aceite Valeria narró que “no” y que incluso sigue estando prohibida la comercialización lo cual conlleva a que nadie pueda comprar ni vender cannabis en la argentina. En Argentina esto está penado por la ley de estupefaciente.



“Es bastante contradictorio que no se cambie la ley de estupefaciente siendo que se está avalando el uso mismo del cannabis. Por un lado está la ley que avala la investigación médico -científica de las propiedades medicinales del cannabis y por el otro la ley de estupefaciente que sí.”



Mecanismo para el consumo



“El consumo del aceite la usamos mucho porque tenemos pacientes pediátricos y no hay otra manera de administración en pacientes como ellos. “Hay un montón de personas adultas que no usan el aceite si no que consume directamente la flor en tinturas, extractos, se preparan distintos macerados e incluso utilizan un aparato que llamado vaporizador. el cual, sirve para cuando hay dolor intenso y es mejor y más efectivo que el aceite”

“Usamos aceite porque es la mejor forma de administración para un paciente pediátrico pero la realidad es que se necesita las flores, no la aceite.”



Finalizando explicó que “la preparación del aceite es bastante sencilla y en la página de Facebook “mamás cultivas argentina “hay un tutorial donde se filmaron realizando el procedimiento para la preparación. “Se agarran las flores, se las coloca en un solvente (alcohol de cereal), se filtra varias veces, se evapora el alcohol y el sustrato que queda se diluye en aceite de oliva”.