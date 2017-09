En el marco del Plan Nacional Integral de Educación Digital (PLANIED), EL Ministerio de Educación entrego este mediodía 120 netbooks a los alumnos del primer año de la Escuela de Educación Técnica N°1 "Ingeniero Juan José Araujo". El acto contó con la presencia del subsecretario de gestión educativa Julio Navias, director de sistemas Carlos Encinas, secretario de gobernación José Irigoyen, directivos, alumnos, tutores.



La computadora es un recurso didáctico que favorece la exploración y la experiencia personal, propicia las relaciones de cooperación entre los alumnos y crea espacios donde los alumnos pueden interactuar con los docentes, intercambiar opiniones, reflexionar y sacar conclusiones. Es entonces una herramienta que enriquece los entornos de aprendizaje en procura de una mejora en la práctica educativa.



Más tarde el gabinete educativo hizo entrega de equipamiento informático a 40 establecimientos educativos en la Escuela N° 32 ?Manuel Belgrano?.



Al hacer uso de la palabra la titular de la cartera educativa transmitió los saludos del Gobernador Ricardo Colombi que por cuestiones de agenda no pudo estar presente. Así como también destacó el trabajo que realizan cada día los docentes: "Quiero agradecer que cada día en forma silenciosa, constante, permanente trabajan por los alumnos por su presente y futuro. Pero una escuela no puede sola, si no tiene el apoyo de la familia no puede sola y nosotros tenemos que ser los garantes de la educación integral de nuestros jóvenes. Debemos ser los custodios de que ellos sean personas de bien, no solamente formados en la educación de los contenidos que brinda la escuela sobre todo formado en la educación de valores que necesita para desarrollarse como ciudadano de bien y para eso tenemos que trabajar en equipo".



Sobre la entrega de equipamiento y netbooks insto a los alumnos a compartir el tiempo de utilización de las herramientas tecnológicas juntos en familia, "hoy reciben estas netbooks para estudiar y recrearse pero también es importante que transmitan lo aprendido a sus seres queridos, compartan en familia en sus hogares. Muchas personas no tuvimos esta posibilidad de obtener una herramienta digital en la Escuela, aprovechen esta oportunidad chicos, continúen sus estudios para ser los hombres y mujeres del mañana".



El Directos de Sistemas del Ministerio de Educación señalo: "El Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación hace unos años empezó un cambio de paradigma para todos los establecimientos escolares y directivos, acercando a través de internet la posibilidad de facilitar a directivos y docentes la realización de trámites, seguimiento de expedientes. Para ello es fundamental la adquisición de herramientas tecnológicas, es por ello que vinimos a hacer esta entrega de equipamientos informáticos para una ordenada gestión administrativa interna de escuelas". También resalto que la entrega de netbooks permite a los alumnos integrar nueva tecnología en su trayectoria educativa.