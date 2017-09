La curuzucuateña Olga Montero, pasante no vidente está realizando atención al público en “MANOS ABIERTAS” mediante un convenio a través del Ministerio de Trabajo y el Ejecutivo Municipal, por 6 meses. Por Radiofmtotal dijo que toda persona, independientemente de que tengan alguna deficiencia física, solamente tiene que tener voluntad para ser exitosa. Con mi presencia aquí podría eliminar algunos prejuicios, adujo la mujer.





En cuanto a si es solo una pasantía o un trabajo estable manifestó el deseo de que esto se convierta en un trabajo estable ya que solo tiene hasta el mes de febrero del año que viene para realizarla.



En la misma línea contó que posee una notebook que tiene el sistema para no videntes y que también, “en MANOS ABIERTAS, hay otras personas con otras capacidades”.



Igualmente manifestó nunca haber ido a la escuela y aprender lo que sabe con una maestra de Manos Abiertas. “Me gustaría mucho tener mi título, pero con solo descubrir algo que me enseñe como la maestra lo hizo, fue un logro”.



Finalizando afirmó que el público que atiende la trata muy bien pero que más allá de eso se siente contenida por todas sus compañeras. “No siento que me discriminan, sino que soy alguien”.