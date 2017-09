Además manifestó que se oponen al proyecto ya que lo consideran institucional en varios puntos.



Aclarando cuáles son estos detalló. “No estamos de acuerdo en la prohibición de cobranza en los honorarios a cada inquilino porque el código civil comercial, en el artículo 1350, dice lo contrario.



“Tampoco estamos de acuerdo con la decisión de que se bajen los honorarios en ocasiones comerciales, porque entendemos que si bien los inquilinos buscan el acceso a la vivienda, en ocasiones comerciales buscan una ganancia económica”.



“Y además este proyecto no respeta la función del escribano porque pretenden formar oficinas que estarán a cargo del estado”.



Próxima medida



Contó que decidieron dialogar con los legisladores, diputados y funcionarios provinciales, para explicarles los problemas que va a ocasionar el proyecto, tanto a los inquilinos como a los escribanos. “Esta ley en Buenos Aires fue negativa ya que cada propietario subió el monto del alquiler y existen retracciones importantes en los inmuebles de los alquileres y por eso decimos que es un prejuicio para todas las partes”.



Realidad del sector inmobiliario



Relató que no solo en capital sino en la provincia en sí, están con un mercado expectante y eso ha generado que haya más pedidos de créditos hipotecarios a largo plazo y que en relación con los alquileres, exista una demanda superior con respecto a la oferta. “El mercado no se está moviendo como se tenía pensado y aunque la inflación está bajando suponemos que el año que viene va haber un cambio en este rubro”, siguió diciendo Montanaro



Asimismo Afirmó que “esta situación tiene que ver con la cantidad de créditos que brinda el gobierno. “Estos créditos son una herramienta muy útil porque permite a un inquilino ser propietario y fue algo que por muchos años no se tuvo y por eso con esta opción se logró una medida muy acertada, pero las leyes que buscan beneficiar a los inquilinos no son consensuadas por todas las partes y no cubren los aspectos que deberían y es por ello que van a presentar una nota para que sea adjuntada al proyecto, con la petición de ser convocados para ver las alternativas. “En esta nota vamos a solicitar ser parte del proyecto para que no solo se vea beneficiada una parte”.



Finalizando aseguró “Queremos un proyecto bien analizado que cubra los aspectos de todo el país”.