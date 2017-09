El viernes de la semana pasada, el Ministerio de Energía de la Nación informó que a partir de ahora las petroleras que operan en el país tendrán libertad para ajustar los precios de los combustibles a los valores internacionales del barril del petróleo crudo. Antes esa medida, no se aplicará la revisión trimestral que el estado venía realizando durante este año.



Por Radiofmtotal el Presidente de la Cámara de estaciones de servicios y empresarios de combustibles de Corrientes (CESCOR), Carlos Gold y expresó que existía, entre el gobierno y la gasolina, un acuerdo donde cada trimestre se realizaba el precio del producto pero que ahora a fines de septiembre le tocaba una nueva revisión y es por eso se especulaba un incremento que iba a estar entre el 6 y 8%, aplicado a partir del 1 de octubre.



“Lo que pasó es que el gobierno cumplió la letra del acuerdo, de que si se estipulaba que el valor internacional superaba durante 10 días el valor local, se liberaba a las petroleras para que compren el insumo. Esta liberación hace que el acuerdo ya no funcione y que las petroleras no puedan presionar para que el incremento sea en octubre y por eso creemos que el incremento se va a dar recién después de las elecciones nacionales”, aclaró.



Porcentaje



Afirmó que todavía “Se sigue sosteniendo que solo sea el 6 u 8% del incremento pero que hay que ver cómo evoluciona la venta del producto en crudo en las próximas semanas.



De acuerdo con las subas durante este año, manifestó que “se tiene un incremento acumulado, en las naftas, de un 15% y en el gasoil un 13%”.



Reiterando expresó que “Al quedar suspendido este acuerdo, no se puede decir cuando se volverá a incrementar una suba ya que eso va a depender de lo que acontezca a nivel internacional. “Si internacionalmente el valor del crudo baja va a repercutir en la Argentina”.



Bajó o subió la venta de combustible



En relación con esto Gold relató “En lo que va del año el combustible tuvo un incremento de un 4%, lo cual nos da expectativas para seguir mejorando.



Aumenta la nafta, aumentan los alimentos



Ante esta cuestión el presidente de estaciones de servicios sostuvo que “el tema de precios es una cuestión geográfica difícil de entender, pero que siempre se tiene en cuenta que en la gran capital porteña los precios son inferiores, por una cuestión de que mediante el índice del consumidor se tiene en cuenta la extensión que tiene dicha ciudad”. “En las zonas litorales los precios son más elevados pero tiene que ver el flete y el costo que estipulan las empresas petroleras”.