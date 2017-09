El candidato a Intendente por ECO+Cambiemos Curuzú, argumentó que esta medida judicial, que presentó el lunes ante el Juzgado Civil Comercial y Laboral a cargo de la doctora Rodríguez De León, busca la intención de "proteger los intereses de los candidatos a futuro", agregando que se brinden las garantías necesarias para debatir.

"Hay una inconstitucionalidad respecto a la sanción pecuniaria y ahí está la cuestión fundamental", admitió el también abogado Irigoyen quien reconoció que como tal y como candidato a Intendente no acepta la institucionalización y legitimación de un debate al que en otras oportunidades calificó como "discriminatorio" y organizado por una parcialidad política, en este caso oficialista.

Dijo que el reclamo lo hace además como presidente del Partido Radical, además de sumar adhesión de más de una decena de partidos que conforman la mega alianza opositora en Curuzú. "Nosotros fuímos notificados después de que estuviere todo cocinado, de imposiciones estamos cansados", se defendió Irigoyen apuntando a la organización del debate encarada por el secretario del Concejo Deliberante Eduardo Fracalossi.

"Queremos que hayan las garantías necesarias para debatir, en primer lugar la organización del debate y los temas, porque hay temas que no se tocan". "Eso está hecho a medida, porque hay temas que se quieren esconder bajo la alfombra y hay muchas cosas que tiene (el oficialismo) que explicar de lo que hicieron ahora y luego en la justicia", enfatizó el candidato.

Y puntualizó que el debate así como estuvo planteado va por el carril contrario a lo que desde la mega alianza se postula, "estamos planteando un pensamiento amplio y participativo y de imposiciones estamos cansados", reiteró.

No obstante dejó bien claro que se presentará al debate, en caso que la justicia rechace el amparo o bien que la modificación de la ordenanza llegue a término para el lunes y martes de la semana que viene, que era el tiempo para el que estaba planteado realizarse. "Acá nadie cuestiona debate sí, debate no, si no que se respete la igualdad de oportunidades", dijo y agregó que el organizador del mismo es nada menos que el secretario de Concejo Deliberante, designado por el presidente Juan Ramón Sosa, de la banca oficialista.

"Estamos a tiempo y que se ponga todo sobre la mesa, creo que nosotros representamos a una parte de la ciudadanía y eso hay que respetar no podemos recibir imposiciones de un partido político que gobierna", fustigó.