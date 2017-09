Joaquín, de dos años y medio, no puede vivir un minuto sin energía eléctrica. Sus padres no pueden pagar la nueva tarifa y exigen el inmediato tratamiento del proyecto de ley para tener una tarifa de luz especial. “Si corta la luz poseemos tubos de emergencias que solo duran por tres horas” aseguró Mauro Stefanizzi, el padre del menor en una entrevista en exclusivo a Radiofmtotal.

Iniciando mauro indicó al medio que viven en Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires y que su hijo “debe estar conectado las 24hs del día a un concentrador de oxigeno que no tiene autonomía, es decir, que si no hay energía eléctrica el equipo no funciona”.

En cuanto a la aprobación de la ley que propone el servicio de energía eléctrica de manera gratuita para los electro dependientes, el papá de Joaquín sostuvo, “con esta ley se obliga a los encargados de suministrar la energía eléctrica, a brindar un grupo electrógeno con combustible a cada familia que posee un chico similar a joaco y también a registrar a cada una de las familias” “Esta ley es un gran avance porque no solo mi hijo pasa por esta situación sino que hay muchos más similar a él”, agregó.

Los días de Joaquín

“Él posee enfermera las 24hs y todas las mañanas, muy temprano, recibe sus primeras terapias de kinesiología respiratoria y motriz y estimulación temprana. “Esta última terapia la recibe debido a que en ocasiones le faltaba oxigenación en la sangre y esto hizo que se le produzca pequeños infartos cerebrales”, aclaró

Además contó que su casa “es una especie de clínica porque entra y sale gente todo el día” pero esto les sirvió para tener la conciencia de que al menos lo pueden tener con ellos y darle un beso.

Ante al tema de que en Corrientes también se está luchando para que se apruebe una ley similar, Mauro indicó que “es obvio que se luche en el interior por eso, ya que Joaquín no es el único chico con estas características”.

“Nuestra lucha no es solo con nuestro hijo sino también con todas las familias que pasan por una situación igual y por eso es que estamos, por medio de Asociación Argentina de Electro dependientes, poniendo nuestro granito de arena para que todas las provincias se adhieran a la ley aprobada en la Ciudad”.

Por otro lado relató que “aunque si hijo posee un trasplante pulmonar tienen la esperanza de que eso se revierta ya que hasta los 8 años el pulmón se sigue regenerando.

Finalizando dijo que “lo del pedido de ley arrancó como una perenigraciòn , después se participó del proyecto que se redactó, se estuvo presente en el Senado y en la Cámara de Diputados cuando se aprobó y luego se logró la aprobación. “Estamos muy satisfecho con este resultado y ahora solo esperamos que todas las provincias puedan adherirse”.