La oblea deberá estar en un lugar bien visible en los locales habilitados y deberá exigir el carnet profesional en caso de una atención domiciliaria, en ambos documentos se podrá constatar los datos personales y la imagen del profesional habilitado. Para la atención y el cuidado de su mascota.

Además expresó que “el cambio de los carnet se hará una vez al año y esto es así para evitar falsificaciones y para cuidar a los animales”.

A su vez indicó que “dicha implementación comenzará a salir a partir del mes que viene porque se pensaba presentarlo primero en una reunión con los distintos distritos de la provincia, pero salió todo antes de tiempo”.

Continuando dijo que “para el matriculado este carnet no tiene costo y se lo entrega de manera anual y que además actualmente hay 1100 matriculados en toda la provincia”.

Por otro lado comentó que “En capital hubo varios casos de que se hacían pasar por veterinario y medicaban a los animales sin tener un título que los habilite hacerlo. “Las personas ejercen la profesión sin escrúpulos y esto genera inconvenientes y quienes más lo hacen son las protectoras”.

En misma línea sostuvo que “debido a esto, muchas veces los que verdaderamente son profesionales tienen que luchar con la mala medicación y con la patología que esto hace surgir en los animales”.

Aseguró que quienes lleven a sus animales a control, tienen el derecho de pedir a su veterinario el carnet”. Igualmente destacó que “El mes pasado, en Goya, se reunieron los distintos distritos y allí ya se planteó esta idea y fue muy bien recibida”.

Siguiendo colocó como ejemplo que “Si un pediatra va a la casa de cualquier persona y golpea la puerta diciendo que va a atender a su niño, es seguro el responsable del menor no le deje hacerlo, si no le muestra un comprobante. Con los anímales no pasan lo mismo y por eso no hay que dejar a nadie haga esta clases de cosas”.

Finalizando enfatizó que “toda esta situación mayormente pasa en las cadenas de vacunación ya que ahí, salen personas a vacunar siendo que muchas veces ni saben que una vacuna debe pasar primero, por una cadena de frió”.“Una vez que se lancen los carnet, los mismos serán enviados a cada distrito”, terminó.

No se deje engañar por personas inescrupulosas, la salud de su mascota no es un juego, sea parte de nuestra lucha denunciando cualquier irregularidad.