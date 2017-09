La candidata a intendente de Curuzú Cuatiá, Alicia Locatelli, presentó en conferencia de prensa su declaración jurada de bienes. Lo hizo en el marco de las propuestas de transparencia que propone para su futura gestión.

En este contexto, su declaración de bienes ya está publicada en la página web www.aliciaintendente.com para que toda la comunidad tenga acceso a la misma. En la oportunidad, pidió que el candidato del frente opositor, haga lo propio.



Desde el lugar de trabajo del Frente Curuzú Podemos Más, la sede ubicada en Duarte Ardoy 664, Alicia hizo públicas unas series de actos de publicidad que concretará cuando llegue a la Intendencia municipal.



Durante la conferencia, Alicia Locatelli anunció: “A partir del hoy está publicada en la dirección web www.aliciaintendente.com y en Facebook, mi DECLARACION JURADA DE BIENES en los términos del artículo Articulo 268 (3) del Código Penal de la Nación. No solo prometemos TRANSPARENCIA MAÑANA, sino que LA TRANSPARENCIA EMPIEZA HOY mostrando públicamente mi patrimonio”.



En ese sentido, “invito al Dr. José Irigoyen a hacer pública su declaración de bienes como muestra de compromiso con la gestión pública ya que ambos hemos sido funcionarios en los últimos años. “La COMUNIDAD ESPERA LA RESPUESTA DEL DR. IRIGOYEN. Para ser TRANSPARENTES, la OPORTUNIDAD ES AHORA”, expresó Alicia.



Las propuestas presentadas durante la conferencia de prensa se detallan a continuación.



PROPUESTAS CONCRETAS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

CURUZU PODEMOS MAS



Ø CREACION CENTRO UNICO DE ATENCION VECINAL - LA MUNI ESCUCHA: Se establecerá un canal UNICO para toda la MUNICIPALIDAD, donde se canalicen todas las quejas y reclamos para ello se instalara una APLICACIÓN PARA CELULARES donde podrán HACER DENUNCIAS, SUGERENCIAS y PROPUESTAS POR WHATSAPP Y MENSAJES .



Ø PLAN CUENTAS CLARAS: Se colocaran en la página web del municipio todas los movimientos económicos y financieros, registro de proveedores, portal de compras, licitaciones, etc. Para ello, en nuestra página web, pondremos a disposición de las personas durante un mes la memoria anual acompañada de una versión en lenguaje simple y ciudadano, con el fin de recibir comentarios de la ciudadanía. Tras dicho período, se da respuesta a cada uno de ellos, se entregan los resultados públicamente y se toman en consideración en el proceso de planificación institucional.-



Ø PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Significa destinar una partida del presupuesto PARA QUE LOS PROPIOS VECINOS INDIQUEN LAS OBRAS a realizarse, RINDIENDOSE CUENTAS DE LOS FONDOS UTILIZADOS por internet y en forma directa a las organizaciones vecinales. -



Ø PROGRAMA AUDITORIA CIUDADANA: El Programa Auditoría Ciudadana es una herramienta de participación que ya FUE APLICADA EN CURUZU CUATIA, a partir de determinados métodos de investigación, permite a una comunidad autoevaluar y mejorar su vida democrática vinculando la política con la vida y con los problemas cotidianos de la gente. Los miembros de una comunidad y su gobierno local se reúnen en un Foro Cívico para acordar sus aspiraciones democráticas, compararlas con la realidad y buscar juntos los caminos para mejorarla.-



Ø CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA: Es un ejercicio que combina de manera virtuosa transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Esta fórmula no se limita a entregar un balance de la gestión anual, sino también a recoger las opiniones, sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía sobre nuestro quehacer institucional a través de los distintos medios tecnológicos.-



Ø CONFERENCIA DE PRENSA MENSUAL: Se trata de exponerse como mínimo una vez por mes a los medios de comunicación con agenda abierta y permitiendo preguntas sin restricciones sobre temas de interés público.

Ø AUDIENCIAS PÚBLICAS: Se promoverán AUDIENCIAS PUBLICAS para el tratamiento de temas de interés vecinal, con presencia de los funcionarios competentes, en intercambio directo con la ciudadanía.



Ø ACCESO INFORMACION PÚBLICA: Se promoverá la pronta implementación de las normas de procedimiento para garantizar el acceso a la información pública, en consonancia con la LEY NACIONAL.-



Ø PUBLICIDAD DECLARACIONES JURADAS DE BIENES del INTENDENTE y VICE, que serán publicadas al inicio de la GESTION, durante su transcurso y al finalizar.