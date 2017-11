Damián Peruchena fue el goleador del partido con 31 puntos. En la Visita se destacaron Mazzini 24, Wall 20 y Monti 20.



En el comienzo del partido ya se vio como iba a ser el partido. Áspero friccionado con defensas muy aguerridas en los dos equipos.



San Martín empezó bien desde el perímetro y abrió el partido con dos triples uno de Aguirre y otro de Insaurralde para poner enseguida arriba al local en el marcador. San Martín logro sacar 6 en el primer cuarto pero Tala no se entregó nunca y termino a solo 3 puntos. 23 a 20 para los de Balbis en los primeros 10 minutos.



En el segundo cuarto empezó mejor el local y con un buen aporte de su banca llego a estirar la ventaja a 11 puntos después de un rebote ofensivo de Olivetti que a esa altura ya llevaba 6 puntos en su planilla. Con Mazzini como abanderado y muy bien acompañado por Wall y Monti la visita logro equiparar el tramite y al final el marcador de la segunda mitad. Llego el descanso largo y solo eran 3 puntos los que había entre ambos equipos. 39 a 36 se fueron al descanso.



En el tercer periodo se vio la mejor versión de la visita con sus tres jugadores más importantes aportando cada uno lo suyo para de a poco ir limando la pequeña diferencia y terminar con el tanteador igualado en 58 antes del último descanso.



El último cuarto fue emocionante por donde se lo mire. EL local comenzó bien con una bomba de Damián Peruchena recuperando balones en defensa pero sin efectividad en el aro contrario. Palo y palo hasta el final siempre con el local arriba en el marcador. Pero llego el minuto final y los corazones empezaron a latir distintos en el ?Gigante del Sur?. A 55 segundos del final Wall clavó un triple que puso arriba a la visita 75 a 73 a falta de 55 segundos. Lo que Obligo al DT local a hacer una pausa. En el regreso el tiempo muerto pedido por Balbis San Martín ejecutó una jornada que terminó con un intento de triple abierto de Aguirre desde la esquina que no entró. Ahí si pareció que se lo llevaba la visita pero Monti tiro apresurado por el reloj y en el rebote sacó una contra San Martin que termino con un tiro de tres puntos de Insaurralde que con suspenso salió pero el base había recibido la falta. Fue a la línea el curuzucuateño y no fallo 76 a 75 a 9 segundos del final. San Martín defendió y ganó un partido que realmente por momentos se le puso muy bravo.



El equipo curuzucuateño con este triunfo sigue arriba en la tabla con 5 triunfos y una derrota ahora esperara por Atlético Saladas que viene a Curuzú el próximo viernes.



Síntesis:



San Martin 76: Insaurralde 10, Peruchena Damián 31, Gómez Brocal 7, Aguirre 7, Luna 4. (Fi). Peruchena Fernando 6, Gómez 0, Olivetti 7, Zandomeni 5, Acosta 0.



Director Técnico: Jorge Balbis



Asistente: Fabián Noguera



Atlético Rosario del Tala 75: Fumaneri 4, Mazzini 24, Bollo 7, Monti 20, Wall 20. (Fi). Hauscarriague 0 (x), Romero 0, Echazarreta 0, Salvatori 0.



Director Técnico: G. Fernández



Asistente: M. Figueiras



Parciales: 23-20/ 16-16 (39-36)/ 19-22 (58-58) / 18-17 (76-75).



Árbitros: Juan Caamaño ? Nicolás Zapata



Comisionado: Hugo Bonnet



Estadio: Gigante del Sur.



Prensa Club General San Martín