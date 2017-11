Asimismo, detalló que tiene dos fines, por un lado la tarifa social para las personas que no puedan abonar y por el otro, la garantización de la energía con distintos mecanismos tecnológicos que tiene hoy el estado. “Esperemos que el año que viene podamos empezar a trabajar con los ejecutivos para que se implemente la ley y podamos llevarla a cabo”, exclamó. A su vez, recordó que se hizo un relevamiento más o menos para tener una idea de cuantas personas electrodependientes había en la provincia, y por tal motivo, fundamentó “tenemos 500 o 600 personas en la provincia”Sin embargo, resaltó que el fin de la ley no es la tarifa social, sino que la prestación de garantizar el servicio. “Trabajamos coordinadamente con el Ministerio de Salud”, acotó. También, expresó que el registro al cual las personas podrán inscribirse para poder recibir los beneficios que dicha ley provee, todavía no se encuentra disponible pero aseguró que cuando llegue el momento lo estarán promocionando. "Tiene todo un proceso, la buena noticia es que tuvo un despacho favorable”, añadió. Para concluir expresó su satisfacción por el éxito de su iniciativa y dijo que “esto es un avance en materia de derechos sociales para proteger a personas vulnerables en su salud, garantizandoles este beneficio que ahora es obligación del Estado”