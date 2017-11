La Escondida, era arrendado por Guillermo Aníbal Batalla (damnificado) y de acuerdo a lo investigado y que se debe probar en el juicio el ex comisario contó con la cooperación necesaria de Héctor Fabián Izaguirre, también imputado y quien era el único empleado del establecimiento damnificado.

Según el caso, Izaguirre habría sido quien permitió la sustracción de los animales y la justicia cree que sin cuyo auxilio no habría podido cometerse el ilícito consumado por la cantidad de animales sustraídos y no podrían haber sido sacados del campo sin ser advertida la maniobra por el empleado cuidador del mismo.

Además el imputado Novelli contó con la cooperación de otras personas, aún no identificadas en el traslado de los animales en un vehículo automotor tipo camioneta con tráiler, hasta su establecimiento engorde en San Jaime provincia Entre Ríos donde le puso su marca y señal a algunos y le quitó a otras las caravanas de colores que tenían puesta para distinguir machos de hembra.

El denunciante, Batalla comenzó advertir la faltante de animales al realizar la última vacunación de aftosa a fines del mes de noviembre del 2016 notando primero la faltante de 10 animales vacunos, terneros de la raza Bradford de aproximadamente cinco meses de vida consolidándose con el paso de los días la certeza sobre la faltante de más cabezas de ganado hasta contabilizar la cantidad de aproximadamente 45 animales vacunos de los que nunca fue informado por su empleado Izaguirre en razón que éste se encontraba actuando en complicidad con el autor del abigeato.

