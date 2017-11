Sostuvo, “Estos pasos tanto el de provisión de colchones, distribución de carnes para hamburguesas y la construcción de postes de hormigón que es lo que se está haciendo ahora , ninguno por sí solo, representa que COPRPLAN sea una empresa exitosa, sino que es la sumatoria de todos ellos”.

Destacó que se va a salir de la situación de crisis que hay, debido a que COPROLAN, todos sus trabajadores y directivos tienen la fortaleza de hacerlo. “No hay alguien que diga yo no voy hacer esto porque no me corresponde hacerlo, sino más bien, todos participan”.

Presentación de las Hamburguesas de cordero en la feria gastronómica de Palermo provincia de Buenos Aires

Afirmó que “Esto fue un éxito y se cumplió el objetivo de promocionar la hamburguesa”

Mencionó que se tuvo que poner un cronometro para que la gente sepa cuándo se terminaban las hamburguesas porque había mucha demanda

Dijo que le mandaron fotos al productor de la carne para que este vea como se vendía su producto y para él fue una satisfacción

Siguiendo explicó que “por esto de esto la raíz especial de hamburguesas de cordero mesopotámico que era de 3 meses se planteó para que se la amplíe para 5 meses, es decir, que la semana que viene se debe empezar a cumplir con la provisión de 5.000 hamburguesas mensuales para las distintas hamburgueserías”.

Aclaró que cordero mesopotámico es el cordero que se produce en corrientes. “se lo llama así porque cubre la parte de la Mesopotamia y porque el INTA trabajó para que se lo llame así.” “Sería bueno que se llame cordero correntino o mercedeño como se lo está discutiendo ahora”, agregó

Igualmente expuso que “Los productos de las distintas Mesopotamias generan valor agregado y por eso la idea era, como la ovejería está concentrada en el norte, capitalizar el cordero mesopotámico”

Asimismo destacó que para que esto produzca puestos de trabajo se debe convertir en negocio del cual se tiene que encargar el Estado y la empresa a cargo”.

Afirmó, “Queremos vender verdad en cuanto al producto, es decir, que si se llama hamburguesas de cordero mesopotámico vender dicho producto y no una oveja vieja”



Elaboración de las hamburguesas



Los corderos, para poder elaborar sanamente estas hamburguesas, se alimentan solo de pasto pero si el negocio sigue creciendo se va a tener que alimentarlos con pasturas y grado de suplementación, siguió diciendo el licenciado.

“Para poder producir las hamburguesas se necesita utilizar toda la carne del animal y no es que esta última es totalmente picada sino que son trozos de carne y muchas veces es difícil que su forme se permanezca debido a que no posee ningún aditivo”.