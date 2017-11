Acreditación de este beneficio

Si bien se conoce que de los $900 pesos que los chicos de entre 18 y 24 años deberían cobrar solo lo hacen de un 80% porque al otro 20% se lo incrementa luego de la verificación de que este haya asistido al instituto todo el año lectivo, el coordinador manifestó que “la acreditación para el cobro de manera normal se la hace presentando el certificado antes nombrado firmado y acreditado por el establecimiento”.

“Una vez que lo presentan en ANSES lo trabajadores de este instituto cargan los datos a la página del Ministerio acreditándose luego el monto a cobrar”, agregó.

En cuanto a la reciente noticia de que los trabajadores que estén en situación de dependencia deben presentar hasta el 31 de diciembre los certificados de escolaridad Barcelona indicó que “esto se pide todos los años y lo que el trabajador debe hacer es presentar el certificado de escolaridad de su chico solicitando el mismo en ANSES, o en el colegio al que asiste el chico. “Se pide un turno hasta el 31 de diciembre y se lo entrega”.

Aclaró que “si el trabajador no realiza este trámite es probable que el año que viene no cobre pero que además le descuenten lo que cobró este año”.

En tanto con la información que se conoció de que los establecimientos primarios solicitan el CUIL del alumno para cargar datos en la página de ANSES este aseguró desconocer por qué lo hacen pero que si es probable que lo soliciten

Jubilación

La única modificación que hubo en este ámbito es lo relacionados con la PUAM (pensión única de adultos mayores). “Los adultos de entre 65 años que no posean ningún beneficio son los que pueden ser poseedores de este beneficio realizando todos los trámites en ANSES, recibiendo el mismo luego de 60-90 días”.

En lo relacionado con la moratoria de la ley 26.970 sancionada en 2014 el coordinador de la UDAI afirmó que la misma sigue vigente pero con restricciones. “Desde el año pasado a partir del mes de septiembre, se decidió que las únicas que pueden acceder al beneficio son las mujeres porque los hombres pasan a la PUAM”.

Aclaró que “para que las mujeres puedan acceder a este beneficio deben tener 60 años recién cumplidos y poseer algún tipo de aporte desde el año 2003 en adelante ya que, la ley establece que para comprar los aportes el límite es desde diciembre del 2003. “Una persona que en este año haya cumplido los 60, no tiene los 30 años de aporte que requiere le ley ya que en el año

74 aun no tenía sus 18 años y es desde allí que se cuentan los mismos. Por ello, no puede comprar los aportes”.

Pensiones. Los jubilados no pueden acceder al crédito ARGENTA

Cuando salió el crédito ARGENTA que es como una tarjeta de compra para jubilados nacionales se sabía que con el mismo se podía comprar un 50% con tarjeta y el otro 50% con efectico pero luego pasó a que el mismo se retire solo con dinero en efectivo. Más adelante también se la implementó para aquellas personas que cobran las pensiones no contributivas, es decir, la AUH, y EL SUAF, explicó.

“Cuando se comenzó con esta ampliación nos vimos desbordados, siguió diciendo el coordinador expresando que todo fue “debido a que diariamente se otorgaban entre 80 o 90 créditos”.

“Los jubilados que no pueden acceder a este beneficio es porque ya solicitaron el mismo y ahora se encuentran en el periodo de devolución”.

Por otra parte expuso que la oficina UDAI abarca la localidad de Curuzù, Mercedes, Solari, Sauce y por eso es que muchas veces se visualiza personas de otras localidades.

Implementación de nuevas maquinarias tecnológicas

“Hace poco se incorporó maquinaria de auto consulta en las cuales las personas pueden preguntar cuándo cobran, sacar turnos, sin pasar por el orientador”

En cuanto al anuncio del presidente de que no otorgará bono de fin de año a jubilados y beneficiarios de pensiones no contributivas Barcelona dijo que “nadie reclamó nada todavía” y destacó que al decir que si lo habrá para los trabajadores de la economía popular “quiso decir que son aquellos que no están en blanco”.