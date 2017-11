El Presidente de la Fecof, Edgardo Corradini, junto al Secretario Walter Rodríguez, notificaron al consejo directivo compuesto por las 14 ligas oficiales de la provincia, de esta nueva sesión.



Será a partir de las 10.00 de la mañana en sede Liga Curuzucuateña, sito en calle San Martin 650 y en el marco de una semana festiva para la ciudad, ya que ese 16 noviembre cumplió 207 años de su fundación, con los siguientes temas a ser tratados:



1°) Lectura y consideración del acta de la sesión anterior (N° 133);

2°) Correspondencias y notas recibidas y/o remitidas

a) Recepción de “originales” planillas de partidos, distintas categorías

b) Recepción de “originales” listas BF del Torneo Sub ’17;

3°) Torneo Provincial Sub 15. Informe del Cuadrangular Final y proclamaciones

a) Finales Regionales CFFA;

4°) Torneo Provincial Sub 17. Resultados y su continuidad;

5º) Torneo Provincial 1ra. División, resultados y su continuidad;

a) Consideraciones generales del torneo;

6°) Temas varios;

7º) Informe de Tesorería.