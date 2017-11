Aún a esta ley le falta pasar por la Cámara de Diputados pero se presume que la misma ya estaría vigente para el año que viene.

Si bien aunque todavía no exista una ley que apruebe esto, se conoce que en varias provincias como Goya se han hecho proyectos similares.

Al estar vigente estos tipos de proyecto y la posible aprobación de esta ley es necesario resaltar que si esta última se aprueba el estado y la provincia correntina deberán emplear a este tipo de personas siempre y cuando reúnan las condiciones solicitadas.

La titular del Inadi en Corrientes, Leticia Gauna, comentó por Radiofmtotal que es un proyecto impulsado por la senadora María Inés Fagetti.

“Nosotros hicimos que este proyecto para que sea tratado nuevamente ya que se encontraba archivado, es decir, estaba por perder estado parlamentario”.

A su vez contó al medio que en la próxima sesión del próximo miércoles es que este proyecto será tratado por la Cámara de Diputados. “Va a ser un gran avance a las desigualdades que estás personas están expuestas, producto de una sociedad que discrimina y no genera mecanismos para que sean incluidos”, agregó.

Aseguró que lo que se quiere lograr con el cupo laboral trans es que “el Estado y la provincia comience a generar mecanismos de inclusión”.

Asimismo recordó que la provincia correntina no es la primera provincia que impulsa un proyecto de este tipo. “La primera fue la provincia de Buenos Aires y logró que se apruebe el proyecto denominado “Diana Sacayán”. Esta ley fue la que dio el primer paso para que las demás provincias promulguen leyes similares”, siguió diciendo.

Manifestó que varios diputados tienen una sincera intención de que el proyecto sea aprobado. “Debido a que varios diputados nos manifiestan apoyo tenemos la esperanza de que la semana que viene ya se pueda decir que la ley está aprobada”

Finalizando afirmó, “Es función del Estado fomentar los mecanismos para que las personas trans puedan hacer valer sus derechos y así poder reparar de apoco la desigualdad que existe”.