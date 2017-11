Asimismo, comentó que el corriente año, el jardín implementó la inscripción de los hermanitos de los niños de 4 y 5 años que ya pertenecen a la Institución.

Sobre lo mismo, detalló que hay 25 vacantes por cada sala.

Con respecto al costo de la inscripción detalló que será de 200 pesos. Sin embargo, informó que es una colaboración que es utilizada para la ampliación del establecimiento.

También, afirmó que no puede obligar a pagar la colaboración ya que no es una escuela privada sino más bien pública. “Se le pide a los padres que colaboren con lo que pueden ya que sin ellos el Jardín se caería a pedazos”, aclaró.

Además, indicó que los padres de los alumnos de la institución son muy colaboradores y que gracias a ellos la escuela, hoy en día, está en pie y en buen funcionamiento. “Todo es debido al sacrificio de cada familia de colaborar con algo”, agregó.

A su vez, fundamentó que los 200 pesos de la inscripción, son utilizados para poder arreglar los materiales con los cuales van a trabajar los alumnos el año que viene.

“Gracias a este dinero y a los miembros de la cooperadora ahora se pudo colocar el piso del baño”, siguió diciendo la Directora del Jardín.

Incluso, manifestó que la educación gratuita no existe ya que si lo existiera, no subsistiría. “No hay otra manera de sostener la escuela más que mediante la colaboración de los padres”, justificó.

Por otro lado, recordó que desde el 2012 gestiona la ampliación de la escuela y afirmó que la respectiva gestión no la hace por capricho sino por las largas colas que se dan todos los años para la inscripción de los niños.

“Todo recae sobre el directivo, hemos tratado de hacer inscripciones de mil maneras pero las colas se arman igual; no hay un estrategia para evitar las colas que se arman. No nos gusta ver sentado a los padres sentados en una silleta durante tres días”, expresó.

Y en la misma línea, detalló “es un estrés cada noviembre porque me preocupan los padres.”

Para finalizar, relató que las salas de 3 y 4 no son obligatorias para la provincia de Corrientes. “Si lo son las de 5”, concluyó.