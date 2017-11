Pasadas las 10.30 de la mañana comenzó el conclave con las palabras de bienvenida del señor Presidente federativo, Edgardo Luís Corradini, quien agradeció como siempre al titular de la Liga Curuzucuateña, Clemente René Silva “por abrir las puertas de su sede y la predisposición de su equipo de trabajo”.



También destacó y felicitó formalmente a los Representantes electos por Corrientes en la División Mesopotámica del Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA) tratándose de Carlos Alberto Billordo, Pte. Liga Bellavistense de Deportes (LBVD) por el interior, y Juan Carlos Espinosa, Pte. Liga Correntina de Fútbol (LCF) por capitales, destacando el valor de sus personas y calidad dirigencial, como también la confianza de sus pares directivos a la hora de votar y respaldarlos para ser sus representantes en el organismo madre del fútbol del interior del país.



Recordó a dirigentes y deportistas fallecidos recientemente, ya que fueron semanas accidentadas con algunas pérdidas de vida de personas que dieron mucho por el fútbol correntino, dentro y fuera de la cancha, manifestando el dolor del ámbito Fecof, como también los pésames de todo el Consejo Directivo a las respectivas familias.



Acto seguido, el Secretario institucional, Walter Rodríguez, procedió a informar de la asistencia perfecta de las 14 ligas adheridas a la federación, como también el recuerdo del acta de la sesión anterior y su aprobación.



Se pasó a leer las notas y correspondencias recibidas, donde sobresale la presentación por partes de las ligas de las planillas oficiales de juego y Lista de Buena Fe de los provinciales de clubes tanto en Primera División como Sub 17, tabla de méritos original de la Liga Goyana de Fútbol, entre otras documentaciones.



SUB 15 DE SELECCIONES

El Coordinador de Competencias de la Federación, Luís Enrique Escotorín, realizó un balance de la etapa final provincial con semifinales y final jugada en Mercedes, donde se proclamó campeón al Seleccionado de la Liga “Gral. Belgrano” de Curuzú Cuatiá, quién pasó a ser el representante en la instancia regional.



Luego, el presidente Corradini, reconoció el esfuerzo realizado por esta liga para viajar hacia la ciudad de Gobernador Virasoro, que a través de su liga y en el estadio “La Vuelta del Ombú”, albergó el partido entre Curuzú Cuatiá y Eldorado Misiones, quedando la victoria para estos últimos en definición desde los doce pasos tras empatar uno a uno.



De aquí se desprende una protesta formal elevada desde la Liga Gral. Belgrano al Consejo Federal, por la mala inclusión de un jugador en el seleccionado misionero, al comprobarse que superaba la edad permitida (2002) siendo este clase 2001.



El fallo saldrá en la semana entrante, sostuvo el titular de Fecof y Delegado Federal de la región Litoral-Norte, al mismo tiempo de agradecer a la Liga Virasoreña por el trabajo hecho, en la persona de su presidente Lucas López.



Aquí, Clemente Silva, presidente anfitrión hizo lo propio a quienes los recibieron en Virasoro y comentó la experiencia positiva vivida por los chicos más allá del resultado y el esfuerzo sobrehumano hecho desde su institución, y con la ayuda de todos.



PROVINCIALES SUB 17 Y PRIMERA DIVISION

Aquí se repasaron resultados y clasificados a las etapas posteriores, como también la actualidad del torneo. Varios presidentes brindaron su punto de vista sobre algunas situaciones dadas en los certámenes, tanto mayor como el de categoría 2000, etc.



La mesa directiva hizo sus consideraciones generales del torneo, destacando el nivel futbolístico y paridad de los certámenes, nivel de arbitraje, la colaboración y voluntad de parte de los dirigentes y público en general en la mayoría de los espectáculos, pero volvió a pedir mayor cuidado en la parte burocrática e institucional para seguir corrigiendo errores.



Se resaltó la protesta presentada por parte del Huracán Football Club de Goya sobre el club San Ramón en el provincial de primera división tras el partido de Ida, donde el Tribunal de Disciplina (HTD) de la Fecof visto y considerando todos los pasos pertinentes, resolvió:

-Dar por finalizado el encuentro disputado el pasado 11 de noviembre, otorgando la victoria por el resultado de 1-0 a favor de Huracán (había sido 3-1) para San Ramón, según lo dispone el artículo 152 del RTP AFA, 107° inciso a RTP AFA; además de sancionar al jugador Kevin Andrés Zenón (DNI 43.533.886) con cinco (5) fechas de suspensión según artículo 216 RTP AFA; y sancionar al club San Ramón con una multa de 200 valor de entrada común según art. 91 RTP AFA y Reglamento General del Torneo Art. 72 y 73.



SELECCIONES DE MAYORES

Luego de aprobarse reuniones atrás, desde la Mesa Directiva y a través de Secretaría se pasó a votación por las catorce ligas presentes, para la disputa del futuro Torneo Provincial de Selecciones de Ligas en categoría Mayores (libre).



La votación fue por 13-1 a favor de que se juegue el certamen, votando positivamente las ligas de Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Mercedes, La Cruz, Goya, Esquina, Santo Tomé, Virasoro, Sauce, Monte Caseros, Bella Vista, Saladas e Ituzaingó. La única que liga en votar en contra de la moción fue Capital, por lo tanto no formará parte del torneo.



El mismo comenzará en el mes de marzo de 2018 y se dividirá por zonas que se detallan a continuación:



- Bella Vista, Esquina, Goya y Saladas

- Curuzú Cuatiá, Sauce y Mercedes

- Monte Caseros, Paso de los Libres y La Cruz

- Ituzaingó, Santo Tomé y Gdor. Virasoro



TEMAS VARIOS E INFORME DE TESORERIA

Con algunas consultas hacia el flamante Delegado del Interior por la Mesopotamia, Carlos Billordo, más algunas ideas y proyectos comentados por este, se cerraron los temas debatidos.



Para concluir, el señor Tesorero, Alejandro Cañete, brindó el pormenorizado informe de Tesorería con los ingresos y egresos.



Prensa y Difusión Fe.Co.F.