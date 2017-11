“Al decir pequeño formato se quiere decir que la obra no tiene que superar el 20x 20cm y debe estar enmarcada para colgar”

Dicha organizadora expresó a Radiofmtotal que en esta muestra pueden participar aquellos que quieran mostrar lo que realizan como artesanos, fotógrafos, pintores, y demás.

“La idea es hacer una muestra colectiva con gente que le guste el arte, agregó.

A su vez reiteró que pueden participar e inscribirse quienes hagan, esculturas, pinturas, garabatos, micro relatos, micro coreografías, monólogos, micro ficciones y micro canciones. “Está abierto para todo aquel que quiera mostrar lo que hace siempre y cuando todo sea de formato micro, es decir, pequeño para que todos participen”.

“La inscripción está abierta hasta el día 27 de noviembre y el cobro por obra es de $50 pesos”, informó.

Aseguró que “ya hay varios inscriptos con varias obras y por ello se perfila a que el festejo de la institución salga muy bien y sea una linda experiencia”.

En cuanto a la cantidad de obras que pretenden presentar indicó que “como es PEQUEÑO FORATO se espera que la muestra sea muy numerosa porque hay artistas que presentan hasta cinco obras cada uno”.

Asimismo comunicó a la comunidad que el 1 de diciembre ya estarán cerrando las actividades de ACyAC, y para hacerlo de una manera distinta se hará con la participación de músicos curuzucuateños.

Continuando dijo que con la muestra de “pequeño formato” quieren que toda la comunidad sienta como si ACyAC es de cada uno.

También mencionó que para presentar las obras no hay límite de edad ya que van estar presente personas de 3 años a 83.

Aclaró que para los formatos digitales como cortometrajes o spot el tiempo de publicidad o visión no debe ser mayor a 5’minutos. “Deben concurrir con su material en un pendrive para bajarlo en la base de datos de ACyAC”.