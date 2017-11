Asimismo, comentó que dicho proyecto volvió a la Comisión de Derechos Humanos para que sea tratado más adelante.

A su vez, destacó que solo un senador propuso que se trate dicha ley en el recinto.

Sin embargo, informó que no existieron fundamentos particulares sobre la decisión de no aprobarlo.

“No lo logramos entender porque no fue el resultado que esperábamos en la comunidad pero bueno, vamos a seguir en la lucha”, exclamó.

También, sostuvo que por su condición sexual no le dan trabajo. “No queremos que nos regalen nada, queremos trabajar como todo ser humano”, agregó.

En este sentido, aseveró que por ello no ven otra alternativa que la prostitución.

Por otra parte, Malena, expresó que tuvo una infancia muy normal y que fue a la capital correntina a realizar sus estudios universitarios. “Estoy a dos años de terminar la carrera de trabajo social, ya tengo la carrera del profesorado de cosmiatría culminada y la carrera de turismo, está en curso”, acotó.

En la misma línea, recordó que a los 15 años se reconoció como trans y destacó “tuve un respaldo y una aceptación por parte de mi familia y eso fue una herramienta que hoy en día, me impulsa para seguir luchando.”