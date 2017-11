Ante esto el integrante del gremio docente afirmó que por estas cuestiones “el sector del trabajo se encuentra con pérdida de derecho y por eso se debe defender las conquistas que hasta el día de hoy se han logrado mediante manifestaciones”.

“Esta reforma laboral incide y beneficia solo al sector privado cuando contrariamente en el sector estatal impacta en la reforma previsional, es decir en la actual y futura jubilación”.

Asimismo mencionó que debido a todas estas cuestiones CTERA está convocando a un paro nacional para el día que se trate, en el Congreso de la Nación, los proyectos de Reformas y se pretende que en dicha convocatoria participen otros gremios ya que son varios los que están en contra y todos reclaman lo mismo.

En cuanto al impacto que esta reforma tendría en el sector docente provincial Marturet contó que la misma va a incidir en la relación previsional debido a lo que pueda llegar a ocurrir en la legislatura. “En el acuerdo que se firmó el año pasado entre Nación y provincia está dicho que se iba a armonizar la ley de la provincia con la ley de la Nación, es decir adecuar y no pasar el IPS a nación”, aclaró.

Igualmente expuso que Lo de ellos va seguir siendo una caja provincial pero “la ley que va a regir para jubilarse va a ser igual a la que maneja Nación siempre y cuando el proyecto no se apruebe porque si pasa lo contrario los docentes perderían lo denominado 4x1.

Este último beneficio vale recordar rige y es cuando por cada cuatro años de estar frente al aula se le computa un año más de edad a los docentes, quedando un total de cinco años.

Reiteró que “si el proyecto se aprueba los docentes si o si van a tener que jubilarse a los 60 o 65 años y no van a contar más con el 4x1.

En la misma línea indicó que “si la reforma se aprueba, aquellos docentes jubilados que ya están en su etapa pasiva no van a contar con el aumento del básico como pasaba cada que se le aumentaba a los activos”.

Hablando de la reforma tributaria expresó que “El impuesto que las empresas citrícolas van a apagar para fabricar jugos, pasa del 4% al 17% y al tener que pagar más impuestos es obvio que todo va a aumentar.

Por otro lado aseguró que Se va hacer de todo para que esto no se haga realidad pero que la política actual lamentablemente está avanzando en estas cuestiones y se lo ve muy lejos a la oportunidad deseada.

“ El gobierno piensa que con la reducción de consumos se baja la inflación y no es así porque es preferible que haya inflación pero que se consuma”, siguió diciendo.

Paritarias

A nivel nacional el Ministro de Educación Nacional afirmó que no va a haber las mismas, por lo que puede decirse que se va a depender de la asunción del nuevo gobierno.

“queremos en el ámbito gremial acercarnos al nuevo gobierno para hablar el tema de paritarias como así también queremos que la agenda gremial no pase al olvido porque cuando las leyes estén aprobadas no se va a poder hacer nada”.

Inicio de ciclo lectivo 2018

“Si bien se estima que el comienzo del próximo ciclo corra peligro se puede expresar que las medidas tomadas van a ser nacionales y por ende va a regir en todos lados.