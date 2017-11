También mencionó que toda esta cuestión de la Reforma laboral los mantiene en alerta porque todo significa desplazar el principio de renuncia, establecido en el Articulo nº12 de la Ley de contrato de trabajo.

“En corrientes nuestro inconveniente es que no poseemos un marco y estamos regulados por la ley de contrato de trabajo y por el estatuto docente, sabiendo que este último es muy viejo. Por ende se prevé que esta ley de contrato se renueve como se pide año a año a todos los que están relacionados con el gobierno”, agregó

Aseguró que las reformas y los proyectos perjudican al salario docente y el estado Provincial en estas cuestiones no se preocupa y está ausente. “Al decir que la reforma atenta o afecta al trabajo docente aclaró que es debido a que muchas veces y en varias ocasiones se denunció que los docentes cobran parte en negro haciendo que haya una gran precarización”.

Siguiendo mencionó, “Actualmente se están presentando a la sub secretaria de trabajo, diferentes reclamos pero de nada sirve porque es el estado provincial quien debe ponerse en el lugar de los trabajadores”.

Por otro lado explicó, “SADOP se adhiere al paro siempre que el mismo sea a nivel nacional y que los demás sindicatos asociados también lo hagan y por eso es que se pretende que el día que se sancione esta reforma el Sindicato también realice una nueva movilización”.

Volviendo a cuestionar el funcionamiento del gobierno este dijo, “La modalidad que tiene el gobierno nacional no es confiable y por ello se pretende realizar lo necesario para hacer saber nuestra postura”.

Acercamiento con los próximos gobernantes provinciales para tratar paritarias.

“Siempre desde el sindicato se pide que para octubre o noviembre se discuta estos temas pero como el gobierno hace distintas las cosas no se puede”, continuo

“Hace poco se pidió audiencia con el gobernador electo pero la respuesta fue que había que esperar a que este asuma, así que es obvio que vamos a estar con problemas si esto no se trata”.

En cuanto a si peligra el comienzo del ciclo lectivo 2018 este afirmó que si, “corre peligro siempre y cuando la otra parte no se siente a hablar tal y como pasó este año que por no hacerlo fuimos engañados con el decreto de seudo aumento”.

Reiterando otro de los objetivos de la reforma este insistió que la misma también fulminar a los sindicatos. “Si esto pasa los docentes no van a tener quien los defienda porque si hoy en día dichos formadores tienen voz pero de igual manera tiene miedo más adelante trabajan totalmente en negro como sucede en los jardines maternales que no están regulados por ninguna ley y por ende cualquiera lo puede colocar y hacer trabajar y pagar a los docentes lo que quieran”.