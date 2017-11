Su mensaje, tal como publicó este diario, se viralizó a través de las redes sociales y llegó a los fans club del músico, quienes comenzaron a realizar gestiones para que la niña pudiera conocer a Arjona.

Finalmente, este encuentro se concretó el último sábado en el departamento donde vive Verónica en compañía de su mamá Griselda. Fragmentos de esa visita especial que recibió la joven fueron registrados en videos que los compartió Arjona en su cuenta personal de Facebook.

“Cuando existir vale la pena. Verónica, tu sonrisa, es el mejor premio que recibí. Todo estará bien”; con este mensaje publicó el primer video en el cual se observa la sorpresa de la niña que al ingresar al departamento en el que vive en la actualidad, descubre que el artista la estaba esperando. Un encuentro que tuvo como cómplices a su mamá, su papá Jorge y su hermana Luciana.

En el siguiente video realizado por “Metamorfosis” se lee primero: “Ella es Verónica, tiene 12 años y en el 2016 fue diagnosticada con Sarcome de Ewing. Ha pasado por muchos tratamientos como quimioterapia, radioterapia y operaciones donde le han retirado algunos órganos como parte del proceso”, al mismo tiempo se oye “para sanar las heridas”, una frase de la canción “Ella”.

“El artista tiene previsto algunas presentaciones en la Capital Federal, pero debido a la condición de Verónica, le es imposible asistir...”, agregan en el audiovisual, en el que aparece el fragmento del mensaje que había grabado la curuzucuateña para expresarle a Arjona que lo quería conocer.

Luego, en el video, señalan que ese pedido llegó al equipo de Metamorfosis. “Y después de interceder, esto fue lo que pasó...”; aseveran en una nueva placa del audiovisual que continúa con Arjona viajando en el interior de un vehículo y distintas escenas captadas, entre las que se destaca a Verónica cantando junto con Arjona “Nada es como tú”.

Un dibujo con nubes felices firmadas por Vero, recetas adheridas a la heladera, un altar con la imagen de la Virgen de Itatí y hasta una foto del músico junto con la familia Luque son parte del audiovisual que culmina con Arjona expresando: “Que lindo cantas”.

No tiene precio

“Estamos felices porque Vero pudo conocerlo y la verdad es que no sólo es un buen cantante, es un ser extraordinario. No vino como de paso, sino que por el contrario, le dedicó tiempo. Charló con ella, la escuchó, cantó y hasta nos invitó al recital que brinda acá”, contó a El Litoral Griselda, la mamá de la niña cuya vida cambió el 1 de noviembre del 2016. “Se descompuso y tuvimos que trasladarla de forma urgente a Corrientes. El 7 de ese mismo mes ya le realizaron la primera cirugía y el 2 de enero pasado arribaron al Garrahan”, detalló quien no sólo es su progenitora. Es quien, con el apoyo de su esposo Jorge, su otra hija Luciana, familiares y amigos, acompaña a la chica en este proceso donde la evolución es favorable.

“Ella ahora está en tratamiento de mantenimiento. Los últimos estudios que le realizaron indican que todo va bien”, remarcó Griselda, sin ocultar la alegría que le genera ver mejor a su hija. “Hasta hace un tiempo sólo se podía movilizar en silla de ruedas, pero ahora cada vez está logrando caminar más”, relató. Asimismo, subrayó que “a esa felicidad de verla bien, se sumó ahora al gesto de Arjona. No tiene precio lo que hizo”.

Además, los Luque tenían una invitación especial por eso, al cierre de esta edición, se preparaban para ir asistir a un recital del artista guatemalteco.

“Ella estará en un lugar especial porque debido a su estado de salud no puede estar en contacto con mucha gente”, adelantó Griselda, quien insistió “esto no tiene precio”. Verla sonreír a Verónica, tampoco. (C.C)