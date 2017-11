El mandatario provincial encabezó el acto de inauguración de obras en las instalaciones del Club, ubicado por calle Irastorza 1039. En la oportunidad, estuvo acompañado por el mandatario electo, Gustavo Valdés; el interventor del INVICO, Bernardo Rodríguez; el intendente local, Eduardo Domínguez; el jefe comunal electo, José Irigoyen; la presidente de la precitada entidad, Estela Güenaga; el titular de la Liga General Belgrano local, Clemente Silva y el presidente de la Federación Correntina de Fútbol (Fe.Co.F.) Edgardo Corradini.



Los tres dirigentes deportivos presentes, agradecieron públicamente en la ocasión, el permanente apoyo del Gobierno provincial –en la persona de Ricardo Colombi- para con las entidades deportivas de la localidad, en sus últimos ocho años de gestión



Las Obras



En el Club Sportivo San Lorenzo se llevó a cabo la construcción de dos playones deportivos, acceso, iluminación de canchas y colocación de parapelotas, a través de una inversión de 2 millones de pesos. En tanto, en la sede de la Liga Curuzucuateña de Fútbol se hicieron arreglos generales, tareas de revoque, electricidad, cielorraso, aberturas y pintura en oficina antigua, por un monto superior a los 700mil pesos. Las obras fueron llevadas adelante por el Instituto de Viviendas de Corrientes.



Gobernador Colombi

Al hacer uso de la palabra, el mandatario provincial volvió a ratificar en esta oportunidad “que para nosotros el deporte es una política de estado, como lo es la cultura, la salud, la educación, y otras áreas”.



“En estos casos he actuado más como dirigente deportivo que como gobernador, ya que mi padre me transmitió todo esto, él cuidaba a sus jóvenes jugadores permanentemente, todo el día estaba en su Club, todo el año; por eso mi reconocimiento al dirigente deportivo”, recordó el mismo, evocando la memoria de su recordado padre.



Asimismo, Colombi sostuvo que “por éstas y muchas razones, se llevan adelante estas inversiones que van a continuar a través de la gestión de Gustavo Valdés y José Irigoyen aquí en Curuzú Cuatiá, porque así lo sienten”.



En otro orden de temas, el jefe de estado provincial también añadió que “si bien el -Estado hace su aporte, si no hay conducción seria, no pueden haber torneos, ligas, ni tantos chicos que compitan”, consideró, ratificando nuevamente su reconocimiento hacia el dirigente deportivo.