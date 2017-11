La titular de la institución que acoge a niños de entre 0 a 18 años afirmó que “Fue un logro muy importante para el Poder Ejecutivo y para el organismo de protección de los Derechos de los Niños y niñas esta sanción ya que prioriza la institucionalización de los chicos pequeños de 0 a 3 años”.

“Es importante porque va a fijar las bases del trabajo que se hace de manera conjunta y porque va hacer que todos los organismos que intervienen en lo relacionado con los Derechos del Niño puedan trabajar y agilizar el trabajo”, agregó.

A su vez recordó que “La idea es que los niños puedan crecer en un ambiente familiar ya que no pueden estar con su familia biológica”.

Aseguró que con el correr del tiempo la cantidad de niños que se encuentran en estos hogares de tránsitos han variado y “actualmente en la provincia hay 220 niños de 0 a 18 años que están institucionalizados”.

Requisitos para ser familias de corazón

Las familias interesadas pueden ingresar a la página de la provincia FAMILIAS DELCORAZON.GOB.AR, llamar al 102 o acercarse a los juzgados en donde se le van a dar los requisitos necesarios. “Estos últimos son básicos pero deben ser muy trabajados con los profesionales porque no es cualquier cosa lo que se entrega a las familias sino que es una ser humano”, resaltó

En cuanto a que actualmente se trabaja con el alojamiento por 90 días de los chicos con una familia, la titular del CONAF indicó que en ese lapso de tiempo las familias afianzan afecto al chico pero a las mismas para que no se sientan mal, “se le hace un trabajo de seguimiento y contención, es decir, que se les hace entender que esto no es una adopción sino un alojamiento por días determinados”.

Finalizando mencionó que el chico no va a una familia del corazón así porque si, sino que el procedimiento es primero, buscar a las familias biológicas o algún familiar y si no se lo encuentra, recién mediante el juzgado, se toman estas decisiones.