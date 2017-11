En cuanto a cómo se realizó el procedimiento para decidir la, finalmente, no modificación del proyecto el diputado expuso que “se hizo votación por cada uno de los artículos que ya estaba establecido en dicho proyecto y votación de las nuevas propuestas, ganando al final los primeros nombrados”.

Igualmente contó que algunas de las propuestas eran que los bibliotecarios posean un título de este rubro que les permita asumir dicho cargo, porque la ley solo dice que cualquiera puede asumir sin tenerlo. Otro de los puntos fue que se dé acceso a la educación secundaria nocturna a los chicos que tienen menos de 14 años que no pueden asistir a una secundaria en horario diurno, debido a que la ley solo plantea que pueden acceder a aquella educación solo los mayores de 18 años.

Con respecto a la segunda propuesta nombrada el diputado aclaró,- “si bien se cambió el nombre del articulo este sigue exigiendo que los chicos, para entrar a una secundaria de turno nocturno, tengan de 18 años en adelante”.

Recordó “la segunda propuesta se planteó porque se sabe que hay muchos chicos que no pueden asistir a la secundaria en horario diurno porque deben ayudar con el sostén de la casa o porque simplemente ya son padres”. “Al no aprobar esta iniciativa planteada se está en contradicción de lo que plantea el nivel educativo de que los chicos hagan pasantías, resaltó.

Asimismo siguió contando que se reunieron con varios docentes de la capital correntina, del interior y con los sindicatos docentes para plantearles sus propuestas y estos en su mayoría estuvieron de acuerdo, tanto, que el día de la media sanción del proyecto varios grupos de docentes se hicieron presente en la Comisión

En la misma línea sostuvo que el fundamento del artículo que plantea educación secundaria nocturna para adultos de 18 años, se fundamenta en que los menores no se mezclen con los mayores. “Esto va en contra de la realidad porque es preferible que un chico con experiencia de vida se mezcle con mayores a que vaya con chicos menores a su edad”, siguió el diputado.

“Solo se espera que todo se modifique en la Cámara de Senadores porque o sino podríamos decir que varios docentes quedarían sin su trabajo ya que es probable que estas escuelas se cierren y Al cerrarse estas instituciones se cumpliría con el objetivo del estado que es reducir costo pero habría una gran deserción y obligarlos a los chicos a la calle”.

Ante los comentarios de que los adolescentes eligen la secundaria nocturna porque le exigen menos, el representante manifestó -“hay muchos chicos repitentes que eligen ir a este tipo de secundaria porque ya no quieren seguir repitiendo”.

Volviendo a nombrar otros de los puntos que querían reformar este indicó que tenía que ver con la integración del Consejo General de Educación. “Este es un punto importante a reformar porque como se sabe cada docente tiene su representante, pero este proyecto plantea que a dichos representantes los tiene que elegir el gobernador de provincia, entonces Si se va hablar de la participación de los sectores hay que dejar que estos mismos elijan sus representantes porque Si se les quita la posibilidad a las entidades de elegir su representante entonces podría hablarse de bandería política”.

Por otra parte opinó acerca de la utilización de las TIC y dijo que “es fundamental que se implementen estas herramientas pero que también es prioritario la capacitación en las últimas tecnologías para poder enseñar más que nada en los lugares lejanos al centro de la ciudad”.

Afirmó que este tema “abre un gran debate y es un desafío ya que hay docentes que lo ven como una buena herramienta y otros que

Finalmente remarcó “la sociedad va a tener que cumplir lo que plantea el texto de esta ley”.