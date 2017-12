Las asociaciones de inquilinos de todo el país realizaron “ruidazo inquilino” en diferentes espacios públicos para solicitar el tratamiento de la Ley de Alquileres. En Corrientes la concentración fue en plaza Vera. Al respecto, la defensora de los inquilinos de Corrientes Vanesa Carolina Falcón dijo a Radiofmtotal que el proyecto no sale como ley ya que el Senado coloca trabas. “El proyecto obtuvo media sanción por unanimidad entonces es ilógico que si no hubo objeción no se lo apruebe como ley”.