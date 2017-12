Él oftalmólogos Jorge Domínguez Vallejos comentó por Radiofmtotal que es la primera vez que se llevó a cabo dicha campaña en la ciudad curuzucuateña.



A su vez, recordó que para poder acceder a la misma, las personas debieron acercarse a dicho Hospital para una inscripción previa. “Lo hicimos para organizar el servicio un poco mejor”, exclamó.



“Se fueron dándose horarios específicos a los pacientes para que no estén todos amontonados”, agregó con relación a lo anterior.



Sobre la Retinopatía Diabética, el oftalmólogo, indicó que la campaña en sí está destinada a todos los pacientes ya diagnosticados de diabetes y por ello, aclaró que no es una campaña de prevención.



“La idea es detectar las lesiones vasculares que va generando la diabetes”, agregó.



En este sentido, manifestó “nos encontramos en el día a día con pacientes diabéticos con escasos controles”



Luego, volvió a recalcar que la idea era difundir a la población que todo paciente diabético que hace poco o hace mucho no se realiza ningún tipo de control oftalmológico, se lo haga para que vea si tiene algún tipo de lesión no solo en la retina sino que también en cualquier órgano del ojo.



Sobre el tiempo del control, aseguró que lo que más tarda es la etapa previa, en otras palabras la etapa de la dilatación del paciente.



“El estudio, dura 5 o 10 minutos donde vemos los distintos órganos y completamos un formulario que lo tenemos que llevar a las autoridades nacionales”, expresó.