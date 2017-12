El presidente de la Asociación de comercios de Curuzú Cuatía, Edgar Benítez en dialogó con Radiofmtotal dijo “Es un esfuerzo en conjunto de la Cámara de Comercio y el Banco de Corrientes y este año su valor será de $199 con la integración de 10 productos relacionados con las fiestas, como por ejemplo, pan dulce, sidra, atún, maní, etc. y Su compra podrá realizarse desde el 1 de diciembre”.



Además el presidente de la Asociación de Comercio recordó que en esta canasta se agrega la compra del cordero correntino, el cual va a costar $119 el KG. “Este beneficio es posible gracias al acuerdo entre la Federación Económica y Ganadería de la provincia”, mencionó.



Asimismo contó que otro de los beneficio brindado por el Banco de Corrientes, mediante un acuerdo con algunos supermercados locales como , el Buen Gusto, Don Luis y Caminito es que “estos últimos brindarán promoción a aquellos que posean las tarjetas de débito y crédito del Banco de Corrientes”.



“Las personas que los días miércoles y jueves del mes de diciembre consumen cualquier producto van a tener un reintegro de un 20% en las tarjetas de débito y en las de crédito un 10% de reintegro, pudiendo pagar este en 12cuotas sin interés. Es decir, si un cliente va y compra $1000 de productos navideños, a fin de mes se le reintegra $600”, anunció.



En la misma línea explicó “si las personas que cuentan con tarjeta de débito y crédito compran los días miércoles y jueves la canasta navideña y el cordero correntino van a pagar la primera a $159 y el segundo a $99”.



“Con esto se quiere hacer un fuerte impulso a la economía y a los bolsillos de toda la actividad de la provincia de Corrientes porque ayuda y beneficia al cliente de la ciudad”, refutó.

No conforme con los beneficios que brindan al público siguió contando que otros de estos será el sorteo de electrodomésticos. “Los mismos son exclusivos para los que compren la canasta navideña”, aclaró.



“Todos estos beneficios deben seguir porque es algo que beneficia y ayuda a los clientes”, continuó.



“El año pasado no solo se hizo el sorteo de electrodomésticos sino que también se sortearon cosas tecnológicas para las escuelas como tablets y computadoras y se lo hizo mediante la ayuda que hace la Asociación de Comercio”.



Por otro lado recordó que cuando “en el mes de julio se reintegró el 50% de las compras con las tarjetas de crédito y débito, aquellas aumentaron entre un 300 y 400%, lo que hace lógicamente que las ventas sean mayores”.



A su vez informó también que el Banco de Corrientes larga la promoción que permite que los comercios se adhieran.



“Esta promoción Funciona mediante la compra que hace la persona en el comercio adherido y su pedido para retirar dinero, es decir, que el supermercado va a funcionar como una especie de cajero y como prestadores del Banco de Corrientes”explicó.



Entrega de herramientas a emprendedores gastronómicos de la ciudad



La Asociación en conjunto con el Ministerio de Industria y su programa denominado “COMUN” el cual nuclea el fortalecimiento y capacitación de todas las asociaciones de comercios y entidades administrativas, entregó artículos de gastronomía a dos emprendedores que solicitaron dichas herramientas para que puedan llevar adelante un micro emprendimiento, contó.



“En particular los elementos fueron entregados a un matrimonio y los mismos fueron, horno, freidora, anafe, plancha, y bandejas, terminó.