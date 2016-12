Rubín es uno de los 15 diputados nacionales que más proyectos presentó durante 2016

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) | El diputado nacional curuzucuateño, Carlos Rubin (PJ), finaliza el año 2016 en el número 15 en el ranking de los diputados con mayores proyectos de ley presentados, sobre un total de 257 bancas que conforman la Cámara de Diputados de la Nación. Además, está en segundo lugar con respecto a los proyectos de resolución de su autoría y su asistencia es casi perfecta habiendo estado presente en el 96.92% de las sesiones del año 2016. A su vez hay que destacar que desde el comienzo de su gestión como legislador nacional (en el año 2014), viene manteniendo consecutivamente una media sanción o ley nacional por año. En el año 2014 fue uno de los autores de la Ley 27.118 "REPARACIÓN HISTÓRICA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA RURALIDAD EN LA ARGENTINA", y en el 2015 logró la media sanción de su proyecto de ley sobre "Presupuestos Mínimos contra el Cambio Climático" (actualmente está siendo tratado en el Senado) y por último durante el presente año sumo una segunda ley nacional, la LEY 27.315 que declara "Primer Pueblo Patrio a la ciudad de Curuzú Cuatiá, fundada por el general Manuel Belgrano en nombre de la Primera Junta de Gobierno el 16 de noviembre de 1810". Se trata de un ritmo más que interesante ya que la realidad de cuerpos colegiados legislativos tan numeroso (257 diputados nacionales) hacen que la mayoría difícilmente logre la sanción de una ley durante todo el mandato. "Fue un año de trabajo muy interesante en la Cámara, creo que el Poder Legislativo está recobrando su rol dentro de la República”, opinó el legislador nacional y añadió: “el oficialismo al no contar con mayorías abrumadoras no puede imponer sus proyecto y está obligado (aunque vemos que no le gusta por ejemplo con el proyecto de "Ganancias"), a sentarse a discutir y hacer concesiones, creo que de ese trabajo conjunto, salen las mejores leyes para nuestro país". Asimismo, Rubín destacó que "Corrientes necesita de una vez por todas transformarse. Los correntinos queremos una provincia con trabajo, industrias, educación, seguridad. Estoy confiado en que se viene un futuro con un cambio que sacará a Corrientes del estancamiento en el que está”, subrayó el diputado nacional justicialista. Entre los proyectos que presentó durante el 2016 podemos destacar: ► SE ESTABLECE COMO PISO EL 1% DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI), EN CADA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. ► DEFENSA DEL CONSUMIDOR - LEY 24240 -. MODIFICACION DEL ARTÍCULO 5 °, SOBRE PROTECCION DEL CONSUMIDOR. ► CONSEJO NACIONAL DE PARTIDOS POLITICOS. CREACION. ► CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. INCORPORACION DEL ARTICULO 227 BIS, RECONOCIENDO A LOS ANIMALES COMO SERES DOTADOS DE SENSIBILIDAD. ► GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS (LEY 25916): MODIFICACION DEL ARTÍCULO 33, SOBRE AMPLIACION DEL PLAZO A 13 AÑOS PARA LA ADECUACION A LAS DISPOSICIONES LEGALES (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 6317-D-14). ► PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA GESTION FORESTAL SUSTENTABLE DE LOS PAISAJES PRODUCTIVOS FORESTALES PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD.