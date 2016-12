Curuzucuateño estafado en 415 mil pesos con la compra de una camioneta

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |La víctima, de Curuzú Cuatiá, vio un clasificado en Internet y contactó a los ofertantes. Viajó a Capital y se reunieron en una estación de servicios. Pagó en efectivo. Cuando quiso hacer la trasferencia descubrió el engaño con papeles “truchados” y patentes falsas.

Un hombre, oriundo de la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá, fue víctima en la estafa de 415 mil pesos que pagó para comprar una camioneta en la que se interesó al observar un clasificado en una página de Internet.



Los delincuentes que ofrecían el vehículo recibieron la paga en efectivo durante un encuentro en una estación de servicios de la capital provincial, donde ellos a su vez entregaron documentaciones “truchas”.



Por el caso, la Policía tiene encaminada una investigación para tratar de identificar y lograr la inmediata detención de los autores del engaño.



El delito fue descubierto unos días después de la transacción, cuando el damnificado reunió todos los papeles y recibos a presentar en el Registro Automotor.



En la repartición pública “saltó” la novedad de que la pick up estaba a nombre de una persona ajena a la que figuraba en los documentos recibidos de su parte. Y que la patente que llevaba colocada esa pick up, a su vez, no corresponde a esa camioneta sino a una similar asentada en otra provincia.



De acuerdo a datos recabados por época, todo comenzó hace aproximadamente un mes. Un profesional que vive en la localidad del interior de Corrientes estaba a la búsqueda de adquirir un vehículo utilitario, que le sirviera para desempeñarse en zonas rurales.



Luego de navegar en la Web le llamó la atención, en una página de “compra y venta”, la publicación que hablaba sobre la oferta de una Toyota Hilux blanca, modelo 2015.



El ofrecimiento parecía bastante interesante y seductor. Por ello, el hombre no dudó y envió mensajes de contacto al interesado en vender el rodado.



Luego de intercambiar algunos datos decidieron fijar fecha y hora de encuentro. Así, el interesado se tomó el tiempo de reunir el dinero y viajar los 310 kilómetros desde Curuzú a la ciudad de Corrientes.



La reunión se produjo en una estación de servicios, donde departieron algunas bebidas e incluso comieron algo mientras “finiquitaban” la transacción.



Tras hacer algunas llamadas vía telefónica (como método de verificación) el comprador en principio despejó algunas dudas. Obtuvo información de que los datos que leía en las documentaciones referidas al vehículo estaban a simple vista “bien”. Y tampoco existían impedimentos o denuncia de secuestro alguno sobre el rodado.



Convencido de que iba a realizar una operación beneficiosa el interesado abonó un “billete arriba del otro” y se fue “feliz” con la camioneta.



Pasaron un par de semanas hasta que la persona estafada descubrió todo y radicó la denunciaen una comisaría de Curuzú Cuatiá. Desde aquella dependencia derivaron las actuaciones a Capital, donde efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) comenzaron la pesquisa.



La camioneta ha sido secuestrada. Los detectives establecieron que figura a nombre de una persona ajena a los autores del ilícito, pero de todas maneras debía estar en poder de una entidad bancaria en razón a un crédito prendario que no se habría terminado de abonar. Hay muchos puntos a resolver. Lo único concreto es que un hombre sufrió la estafa en 415 mil pesos en efectivo.



Fuente: Epoca