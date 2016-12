Perugorría: inspección ocular de obras municipales objetadas en la Justicia

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |En Perugorría la Justicia ayer realizó una inspección ocular de las obras que -según lo denunciado por la Oficina Anticorrupción y tres ediles- no fueron ejecutadas o finalizadas pese a que la Nación envió los fondos correspondientes a la Municipalidad. Esta medida fue solicitada por la fiscal de Instrucción Nº 4, Sonia Meza, quien fue designada especialmente para este caso por el titular del Ministerio Público. En tanto el juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, dio lugar a ese pedido en el marco de la etapa de producción de pruebas de la investigación por presunto peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tiene como imputada a la intendenta Angelina Lesieux.

Según pudo saber este diario, de la inspección participaron la fiscal y el magistrado, quienes acompañados por efectivos policiales recorrieron varias de las obras que deberían estar construidas con recursos provenientes de la anterior gestión en el Ministerio de Planificación Federal, pero que, de acuerdo a las denuncias en los estrados judiciales, no se iniciaron o bien están inconclusas.



Precisamente, uno de los lugares inspeccionados fue un barrio de 40 viviendas. Tras recorrer el lugar los funcionarios judiciales habrían constatado que sólo algunas casas tienen techo y revoque externo; que las actuales edificaciones carecen de cámara séptica y que en su reemplazo poseen lo que se conoce como “pozo ciego”; y que de algunas unidades habitaciones sólo existirían los cimientos. A esto se sumaría que el barrio estaría emplazado a sólo dos metros de un arroyo que se desborda cuando se registran abundantes precipitaciones o crecientes en la zona.



El itinerario de la inspección también incluía el puente peatonal y un complejo destinado a promover las actividades de los pequeños productores. La primera obra no está y en el caso de la segunda, las instalaciones consistirían en un espacio con algunas herramientas para realizar embutidos. Estas estructuras, indicaron, no coincidirían con lo que consta en el proyecto original financiado por Nación.



Considerando lo observado ayer por las autoridades, según pudo saber este diario, la investigación se orientaría a presunto enriquecimiento ilícito. Y en ese contexto también en los estrados judiciales tendrían que definir la situación procesal de la Jefa comunal.



Fuente: Diario El Litoral