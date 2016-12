Sigue el reclamo a la Provincia de una ley de reconstrucción mamaria

CURUZÚ CUATIÁ (Agencia Curuzú) |La Directora de Género y Diversidad del Municipio de Corrientes, Mariela Guastavino, reclama a la Provincia de una ley de reconstrucción mamaria.

“Nuestra dirección impulsó un proyecto que lo que hace primero es pedir el cupo laboral trans que fue sancionado y aprobado, el 1% de la administración pública, fue sancionado por la cámara de senadores y va a pasar a diputados, lo que no tuvimos suerte es con la reconstrucción mamaria, más que nada incluir las cirugías que comprende la Ley de Identidad de Género, que sean incluidas dentro de las cirugías que autoriza el IOSCOR. Es una materia pendiente para el año que viene” explico a Radiofmtotal.





“Estamos hablando de mujeres de más de 40 años, cuya vida sigue siendo precaria y la forma de adquirir algún tipo de figura femenina hace 20 años era el aceite, no había otra posibilidad para ellas. Quien encabeza esta lucha es Eugenia González, la primera chica trans que logró realizar el cambio de género en su documento en 2012. La preocupación de quienes comparten su lucha y su dolor, se acrecentó cuando el Gobierno provincial vetó la adhesión a ley nacional de reconstrucción mamaria, que incluye todas las cirugías como gratuitas, y que como en este caso, muchos son urgentes por el estado en que estas personas estuvieron durante mucho tiempo, hay mujeres que no pueden sentarse, por ejemplo, y entonces tuvimos que recurrir a una diputada que presentó el proyecto… Imagínense que buscar a un endocrinólogo que sea especialista en hormonización, es carísimo, es una especialización dentro de otra especialización. Y entonces ellas lo hacen a través de los anticonceptivos, las hormonas que se pueden conseguir, eso hace mucho daño al sistema nervioso, a la piel, al hígado, a los órganos vitales que deterioran la calidad de vida de la gente”. Comentó la funcionaria.



“Nuestro trabajo es muy artesanal, lo hicimos recorriendo las paradas de las chicas trans, porque al salir la Ley de identidad de género, nos dimos cuenta que no eran las chicas las que iban a venir a la dirección, había que ir a buscarlas, ellas no andan de día, por la discriminación, ver a una chica trans en una oficina pública produce algo en la gente y ellas evitan eso. También buscamos que con su DNI o sin él, pudieran acceder a un taller de capacitación en empleo, en algún tipo de oficio, así fuimos estableciendo un vínculo estrictamente institucional y hoy ya tenemos un vínculo más cercano”. Destacó.



Acerca de la recepción que tuvieron, dijo que “fue muy buena porque es la primera vez que un funcionario se acercaba a ellas, se preocupaba o se interesaba por esas personas que están paradas en una esquina y tienen una vida, una salud y así fuimos haciendo ese trabajo con varias personas, Eugenia nos hacia la entrada porque las conocía y después nosotros les hablábamos, pero era un festejo encontrarnos en las paradas, porque esa gente necesita mucha atención del Estado y de la Sociedad”.



Para contactarse con la dirección de Género y Diversidad del Municipio de Corrientes hay que llamar al 379 4474020, o concurrir de 7 a 13,00hs.